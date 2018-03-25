Проблему со стеклянными кирпичами устранят в теплую погоду

В редакцию обратилась жительница района Донской Людмила Хачатурова. Она сообщила, что у них в доме 8, корпус 6, по Загородному шоссе во время праздничных салютов на балконе 16-го этажа с потолка падают стеклянные кирпичи. Корреспондент «ВМ» выехал на место, чтобы разобраться с ситуацией.

Женщина рассказывает, что в День Победы и День города, когда устраивают салюты, жильцы выходят на общий балкон посмотреть на эту красоту. Людмила Хачатурова выводит нас на подъездный балкон дома 8, корпус 6, по Загородному шоссе, с которого открывается неописуемая панорама чуть ли не всего Южного округа.

— В теплую погоду отсюда не уйти, — говорит Людмила Николаевна. — Да и красочные салюты хочется посмотреть всем, особенно детям. Но в апреле прошлого года все это действо стала портить проблема: с потолка начали падать стеклянные кирпичи…

Со слов местной жительницы, во время раската салюта сильно сотрясаются стены дома, которому уже 25 лет.

— То ли дом не был рассчитан на такие нагрузки, то ли со временем начал рассыпаться, — возмущается женщина. — Но людям от этого не легче. Хорошо, что кирпичи ни на кого не упали. Но мои соседи теперь практически не выводят сюда детей, так как боятся за их здоровье.

Мы осматриваем потолок: стеклянные кирпичи идут в ряд между стыками плит.

Со слов местной жительницы, с такой конструкцией дома она встречается впервые. Поначалу на это никто не обращал внимания. Узнали об их существовании, когда они начали падать. Видно, за два с половиной десятка лет начал крошиться цемент. Возможно, на него повлияли погодные условия… А может, когда-то и строители плохо делали цемент — откуда теперь узнаешь…

— Поглядите, как вылез вон еще один кирпич. Наверное, скоро упадет, — показывает женщина пальцем вверх.

Она добавляет, что к ней тоже заходят в гости внуки, чтобы посмотреть на салюты. Оно и понятно: с балкона 16-го этажа видно несколько точек, откуда производят выстрелы.

— У детишек всегда восторг от такого зрелища, — делится Людмила Хачатурова. — Но, к сожалению, уже год жильцов мучает проблема с падающими стеклянными кирпичами. Я как-то позвонила в районную управу, меня перенаправили в управляющую компанию. Обратилась туда, но так и не услышала от сотрудников внятного ответа. Осталась надежда только на вашу газету.

Обращаюсь за помощью к адвокату, который советует написать заявление в префектуру Южного административного округа. Также, по мнению юристов, очень эффективным бывает обращение на портал «Наш город», куда можно направлять информацию о любых проблемах.

— На жалобы, оставленные на сайте, быстро реагируют районные и окружные власти, — рассказывает Дмитрий Стариков . — Как правило, недоделки и недочеты исправляются в короткий срок, и заявителю направляется ответ на официальном бланке.

У портала есть еще одно преимущество: за каждое сообщение начисляются баллы, которые потом можно обменивать на вознаграждения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Чернов , главный инженер государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Донской»:

— Я недавно заступил на эту должность, но знаю о проблеме в доме 8, корпус 6, по Загородному шоссе. Ее можно устранить только в весенне-летний период, чтобы крепко застыл строительный материал. Мы обязательно заделаем потолок со стеклянными кирпичами на балконе 16-го этажа этого дома, когда установится плюсовая температура. Это связано с техническими характеристиками строительных материалов.

SMS-ПОРТАЛ

Между шестым и седьмым этажами в многоквартирном доме по адресу: Коломенский проезд, дом 14, вся стена исписана и разрисована.

— Работы по удалению вандальных надписей в указанном доме выполнены в полном объеме.

На площадке перед домом 9 на Воронцовских Прудах сломаны качели, возможно травмирование детей. Просим привести дворовую территорию в порядок.

Иван Кожушко

Отвечает глава управы Обручевского района Вячеслав Хизирьянов

— Мы рассмотрели обращение местных жителей. Сообщаем, что на детской площадке по указанному адресу силами «Жилищника Обручевского района» выполнены работы по восстановлению малой архитектурной формы. Произведен ремонт сидения качелей. В настоящее время детская площадка находится в надлежащем состоянии.

После аварии у дома 50 по 9-й Парковой улице в подъезде сломана стена.

Отвечает глава управы района Измайлово Венера Юмаева:

— Работы по ремонту стены в указанном доме выполнены, все причины жалоб местных жителей устранены.

На станции метро «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии не работает дисплей на турникете, установленном на выходе к Московскому центральному кольцу.

Дмитрий Карамзин

— Готов сообщить, что работоспособность турникета на станции «Бульвар Рокоссовского» восстановлена.

У автобусной остановки по Хабаровской улице рядом с домом 4 проломлена крыша.

Дисана Катаева

— Работа по ремонту крыши павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Хабаровская улица, 4», завершена.