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Британским бизнесменам советуют не флиртовать в России
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Британским бизнесменам советуют не флиртовать в России 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В рекомендациях содержится список «неуместных действий», которые могут не являться незаконными на родине, однако могут оказать «большое влияние лично» на бизнесменов.
Об этом пишет портал iz.ru со ссылкой на газету Mail on Sunday.
Подготовкой памятки под названием Smart Traveller занимался центр по защите национальной инфраструктуры (CPNI), который отчитывается лично перед главой службы контрразведки MI5.
Уточняется, что иностранным бизнесменам не рекомендуется чрезмерно увлекаться алкоголем и наркотиками, играть на деньги, обменивать средства на черном рынке, знакомиться по интернету и флиртовать.
Власти Великобритании считают, что несоблюдения этих рекомендаций может обернуться для предпринимателей уязвимостью перед шантажом и ущербом репутации страны.
Кроме того, в брошюре также советуется не выглядеть «как потерянный турист», менять распорядок дня, не появляться на протестных акциях и съемочных площадках. Гостиничным сейфам «не стоит доверять в вопросах хранения важной или личной информации, так как их могут разбить злоумышленники».
Особое внимание уделено конфиденциальности разговоров. Создатели брошюры настоятельно рекомендуют не вести важные разговоры даже на иностранном языке, к примеру, в общественном транспорте или лифте, их могут услышать люди, которые «с виду не понимают английский язык».
Как писал «ФедералПресс» ранее, бизнесмены в Швейцарии заинтересовались разработками Пермского края.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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