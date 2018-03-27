Ровно 50 лет назад трагически погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин

МОСКВА , 27 мар — РИА Новости . Первый космонавт Земли Юрий Гагарин ровно 50 лет назад трагически погиб во время выполнения тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ, однозначная причина авиакатастрофы до сих пор не установлена.

Согласно данным расследования, до срыва машины в штопор Гагарин находился в совершенно нормальном состоянии: речь его была спокойной, размеренной. Ему предстояло делать разворот со снижением, при отсутствии видимости естественного горизонта. Затем произошло какое-то неожиданное событие, которое привело к тому, что самолет оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин

Официально сообщалось, что экипаж из-за изменившейся в полете воздушной обстановки (подробности не уточняются) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей и погибли. Отказов или неисправностей техники обнаружено не было. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил.

Свою версию гибели Гагарина представил его друг Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос. По его мнению, истребитель Су-15, взлетевший с подмосковного аэродрома Жуковский и несанкционированно находившийся в районе тренировочного полета самолета с экипажем Серегина-Гагарина, по неосторожности в условиях облачности совершил маневр, приведший к срыву самолета Юрия Гагарина в штопор.

"Много лет я боролся, чтобы рассказать правду о гибели Юрия Гагарина. В официальном (заключении о гибели) написали, что самолет (Гагарина) совершил резкий маневр, связанный с отворотом, вошел в штопор и при этом столкнулся с Землей. Экипаж погиб. Бред!" — заявил ранее Леонов со ссылкой на известные ему рассекреченные данные.

По его словам, он был допущен к рассекреченным документам в комиссии, расследовавшей гибель первого космонавта планеты.

"На самом деле все было по-другому: 27 марта 1968 года во время пилотирования самолета (с экипажем Серегин-Гагарин) в этом же районе несанкционированно оказался другой самолет: Су-15, выполнявший полет с аэродрома Жуковский. При этом летчик нарушил режим, спустился до высоты 450 метров — а я это знаю, так как беседовал со свидетелями — на форсаже ушел на свой эшелон и на расстоянии 10-15 метров в облаках, пройдя рядом с Гагариным, перевернул его самолет, вогнав в штопор, вернее, в глубокую спираль на скорости 750 километров в час. Самолет (Гагарина) совершил полтора витка и на выводе (из штопора) столкнулся с землей", — заявил Алексей Леонов.

Он утверждает, что это уже не версия, а истинная причина гибели первого космонавта планеты.

"Мои рассуждения подтверждены вскрытием рассекреченного конверта с выводом комиссии. Тайны в этом нет, а есть разгильдяйство и нарушение режима полетов, но меня огорчает другое: что люди, работавшие в комиссии, в том числе и Каманин (Николай Каманин), знали правду, но делали вид, что это не так. Я хотел бы, чтобы и семья (Гагарина) знала правду о гибели", — сказал Леонов.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, кто же именно пилотировал самолет Су-15, и по неосторожности привел к гибели первого космонавта планеты, Леонов сказал: «Мне давали возможность объявить об истинной причине при условии, что я не назову имя летчика, которому сейчас за 80 лет, и состояние его здоровья весьма тяжелое. Я дал слово, что не назову», — подчеркнул Леонов.

Летчик-космонавт Владимир Аксенов, в день гибели Юрия Гагарина проходивший вместе с ним на аэродроме предполетное медобследование, но полетевший на другом самолете, ранее также представил РИА Новости свою версию авиакатастрофы истребителя МиГ-15 УТИ.

"Причиной катастрофы могли стать усложненная метеообстановка с расположением верхнего края сплошной облачности на высоте около 4-х километров, а нижнего края — на высоте всего 600 метров от земли; недооценка летчиками, прежде всего, Владимиром Серегиным, сложности имеющейся метеообстановки, а также ставшее неожиданностью для пилотов попадание в сплошную облачность на большой скорости в режиме интенсивного снижения, и, как следствие, невозможность устойчивого пилотирования по приборам. Еще одной причиной авиакатастрофы стал недостаток высоты от нижней кромки облаков до вывода самолета из пикирования", — сказал Аксенов.

По его словам, самым вероятным исходом от неожиданного попадания самолета в плотную облачность на высокой скорости без устойчивой работы приборов пространственного положения, в первую очередь, авиагоризонта, стало затягивание машины в глубокую нисходящую спираль, либо, при интенсивных попытках уйти вверх, — срыв в скоростной штопор.

Согласно официальным данным расследования, самолет с Гагариным и Серегиным после выхода из облаков шел к земле почти вертикально со скоростью около 700 километров в час. На такой скорости МиГ-15 пролетел 600 метров, оставшихся до земли, примерно за три секунды.

"Отсутствие попыток катапультироваться как у Гагарина, так и Серегина, равно как и попыток выйти на связь, можно объяснить тем, что попадание в облачность стало для них неожиданностью, а после они уже оба пытались найти выход из создавшегося положения. Если же аварийная ситуация была связана с какой-либо внешней причиной, то пилоты незамедлительно сообщили бы об этом по радиосвязи", — уверен Аксенов.

Он отмечал также, что вертикальный пилотаж на тяжелом самолете МиГ-15 УТИ является очень непростой задачей. «В нижней точке выполнения фигур и переворотов скорости самолета почти максимальные — около 700 километров в час. На МиГ-15 при интенсивном снижении проскочить лишних нескольких сот метров и даже километр вполне реально», — заключил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Аксенов.

Однозначной причины катастрофы до сих пор нет Вместе с тем, правительственная государственная комиссия, скрупулезно изучавшая все обстоятельства гибели первого космонавта планеты, так и не смогла однозначно объяснить причины трагедии.

Обстановка секретности породила массу невероятных слухов. Один из них, получивший широкое народное признание, сводится к тому, что Гагарин с Серегиным перед полетом приняли по стакану водки. По официальным источникам, эта версия опровергается заключением о том, что алкоголь в крови обоих пилотов обнаружен не был. Категорически отверг ее и Владимир Аксенов.

"Зная сложность и ответственность того летного дня для Юрия Гагарина, нам всем, кто знал ситуацию изнутри, как впрочем, и всем летчикам, просто дикими представляются все пересуды и обсуждения о том, что Гагарин и Серегин якобы отправились в полет пьяными", — уверен Аксенов.

Народные теории заговора

Существует неофициальная версия и о том, что у Гагарина возник конфликт с высшим руководством страны, и катастрофа была подстроена специалистами КГБ, агенты которого принимали активное участие в расследовании произошедшего. До сих пор ходят слухи и о том, что официально объявленная катастрофа — фальсификация властей, а на самом деле Гагарин был тайно арестован спецслужбами и после пластической операции на лице помещен в одну из провинциальных психиатрических больниц, где впоследствии и умер.