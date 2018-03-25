Если бы Гагарин прожил дольше…

Полвека назад, 27 марта 1968 года, во время тренировочного полета погиб первый космонавт Юрий Гагарин

Катастрофа до сих пор окутана тайной, ведь за штурвалом находился опытный пилот Герой Советского Союза Владимир Серегин . На месте падения нашли кусок летной куртки Гагарина: в кармане — талоны на питание в Звездном городке, шоферские права, 40 рублей и фотография Королева, который умер на операционном столе двумя годами раньше.

Несмотря на работу многих комиссий, причина трагедии не установлена. Странных стечений подозрительно много. Группа во главе с руководителем инженерной подготовки космонавтов генералом Белоцерковским вынесла вердикт, что вошедший в чужую зону сверхзвуковой Су вогнал самолет Гагарина в плоский штопор, выйти из него из-за плохих метеоусловий экипаж не успел. Ближайший друг Гагарина космонавт Леонов говорил мне, что знает даже имя летчика, но высшее руководство решило убрать концы в воду, потому что правда о халатности могла возмутить умы, а тайна успокоит влюбленных в первого космонавта советских людей…

В результате возникло множество мифов. Есть легенда, что в первый отряд отбирали летчиков со здоровьем быка и разумом младенца. У всех 20 летчиков в дипломе военного училища было не больше двух четверок. Гагарин с отличием поочередно окончил школу, ПТУ, техникум, училище, Академию. Старый мастер на Балтийском заводе написал характеристику: «Я был бы счастлив, если бы этот молодой человек взял у меня из рук ковш». У него была гипертрофированная ответственность за каждое дело, что можно увидеть, заглянув в прилежные конспекты в отряде космонавтов.

Уверен, не из-за лучезарной улыбки, а именно из-за ответственности и стопроцентной надежности мудрый Королев выбрал первого космонавта. В апреле 1967 года он был дублером Владимира Комарова , который погиб при приземлении. После этого было принято решение больше не пускать Гагарина в космос. Он был не согласен с приговором, продолжал летные тренировки. И никогда не сел бы за штурвал, если бы чувствовал себя плохо.

После полета в космос Гагарин объездил мир, побывал в 30 странах, короли и президенты стояли в очереди на его визит. Удивительно, но у него не было намека на «звездную» болезнь. Ни на одном из великосветских приемов выросший в деревне советский летчик не нарушил этикет. Речь в Риме он начал со слов: «Уважаемые дамы и господа!» И далее говорил, как гвозди в стену вколачивал. Объяснил переводчику: «В „Консуэло“ читал описание приема».

После смерти Королева и Гагарина советская космонавтика стала медленно отступать с лидирующих позиций. Невозможно представить, как отнеслись бы эти великие люди к проигранной гонке за Луну, к затоплению станции «Мир», к постановке на земной прикол космического самолета «Буран». Или с Королевым и Гагариным мы бы Луну не проиграли и летали бы на собственной станции к собственным космическим целям? Известно, что Гагарин прорывался на прием к Брежневу, чтобы защитить проекты, которые казались сползающему в застой руководству чересчур смелыми и амбициозными.

Иногда говорят, что Пушкин не мог прожить дольше. А Гагарин?