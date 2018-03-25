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В «Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в г. Сызрани прошел день открытых дверей
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В «Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в г. Сызрани прошел день открытых дверей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Гостям была предложена наглядная информация о деятельности военно-учебного заведения
24 марта 2018 года в филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в г. Сызрани прошел «День Открытых Дверей».
Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани широко открыл свои двери потенциальным абитуриентам, родителям и жителям близлежащих областей, городов, районов. Мероприятие прошло в ярких и эмоциональных тонах.
Абитуриентов и их родителей встречали командование и профессорско-преподавательский состав филиала, курсанты — экскурсоводы (учащиеся 2 курса). С приветственным словом перед гостями выступил заместитель начальника филиала лётчик — инструктор первого класса полковник Сергей Спиридонов.
Гостям была предложена наглядная информация о деятельности нашего военно-учебного заведения и профилирующих кафедр, выставка справочной литературы и показ видеофильмов о филиале и о службе выпускников в войсках.
Абитуриенты познакомились с историей филиала, условиями жизни и быта курсантов. Им было рассказано о специальности подготовки и особенностях обучения в филиале, условиях приема и порядке поступления в филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина » в г. Сызрани
В аудиториях гости с интересом знакомились с наглядными демонстрационными стендами, которые подробно отражали материал по всем обучающим дисциплинам.
Гости филиала имели возможность задать вопросы командованию, членам приемной комиссии. Наибольшее количество вопросов касалось условий поступления в филиал.
Традиционно на «Дне открытых дверей» присутствовали жители городов и районов Самарской области, Республики Татарстан, Свердловской, Ульяновской, Пензенской и Саратовской областей.
В заключение встречи гостям филиала была предложена экскурсия, с посещением ведущих кафедр, комплексного тренажера, учебного аэродрома, учебной библиотеки, курсантского общежития.
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