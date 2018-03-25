Нормальная весна: в конце марта жители Волгограда налепили снеговиков

Жители Волгограда , притомившись ждать весну в душных квартирах, провели выходные на свежем воздухе. Воспользовавшись теплой погодой и достаточным количеством снега в своих дворах, горожане за эти два успели налепить десятки снеговиков. Во дворах и парках Волгограда за субботу и воскресенье появились снеговики-качки, стройные снежные бабы, герои мультфильмов и даже морские чудовища. V1.ru собрал самых ярких представителей в социальных сетях. Начнем с самого милого, пожалуй. В спальном районе Волгограда посередине двора из снега выросла целая семейка. В социальных сетях горожане говорят, что на фото не полный состав. Потом членов в семье прибавилось.

Выпавший в субботу утром снег совсем неожиданно заставил некоторых волгоградцев, что трех месяцев зимы им не хватило, чтобы слепить снеговика с детьми. 24 марта подарило прекрасный повод наверстать упущенное. У героев нашего следующего фото рядом стоящий Олаф наверняка не первый. Чувствуетс мастерство.

Мы всегда говорим: большая компания — это хорошо. Если в ней находится место снеговику — это еще лучше.

А теперь перейдем к экзотике. Как вам снеговик-шашлычник? Татьяна Серенко утверждает, что его зовут Гиви. Гиви бесстрашный, потому что не боится мангала.

Кстати, у Гиви есть женщина. И у этих двоих есть они друг у друга. Что-то очень напоминающее «Титаник», правда?

А теперь о мальчиковых и девочковых грезах. Такого крестоносца мог слепить только самый горячий почитатель исторических романов.

А это уже пример для подражания. Накануне лета, может быть, и намек кому-то.

Милого на волгоградских улицах тоже хватает. Вот вам медведь от двух дружных братьев из Ворошиловского района.

И еще один зверек, очень похожий на Волка-забиваку. Все-таки мундиаль не за горами.

Местами не все идет по плану. А, возможно, и сами снеговики уже устали ждать волгоградскую весну.

Ну и волгоградцы, тоже слегка притомились.