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Нормальная весна: в конце марта жители Волгограда налепили снеговиков
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Нормальная весна: в конце марта жители Волгограда налепили снеговиков 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Жители Волгограда, притомившись ждать весну в душных квартирах, провели выходные на свежем воздухе. Воспользовавшись теплой погодой и достаточным количеством снега в своих дворах, горожане за эти два успели налепить десятки снеговиков. Во дворах и парках Волгограда за субботу и воскресенье появились снеговики-качки, стройные снежные бабы, герои мультфильмов и даже морские чудовища. V1.ru собрал самых ярких представителей в социальных сетях. Начнем с самого милого, пожалуй. В спальном районе Волгограда посередине двора из снега выросла целая семейка. В социальных сетях горожане говорят, что на фото не полный состав. Потом членов в семье прибавилось.
Выпавший в субботу утром снег совсем неожиданно заставил некоторых волгоградцев, что трех месяцев зимы им не хватило, чтобы слепить снеговика с детьми. 24 марта подарило прекрасный повод наверстать упущенное. У героев нашего следующего фото рядом стоящий Олаф наверняка не первый. Чувствуетс мастерство.
Мы всегда говорим: большая компания — это хорошо. Если в ней находится место снеговику — это еще лучше.
А теперь перейдем к экзотике. Как вам снеговик-шашлычник? Татьяна Серенко утверждает, что его зовут Гиви. Гиви бесстрашный, потому что не боится мангала.
Кстати, у Гиви есть женщина. И у этих двоих есть они друг у друга. Что-то очень напоминающее «Титаник», правда?
А теперь о мальчиковых и девочковых грезах. Такого крестоносца мог слепить только самый горячий почитатель исторических романов.
А это уже пример для подражания. Накануне лета, может быть, и намек кому-то.
Милого на волгоградских улицах тоже хватает. Вот вам медведь от двух дружных братьев из Ворошиловского района.
И еще один зверек, очень похожий на Волка-забиваку. Все-таки мундиаль не за горами.
Местами не все идет по плану. А, возможно, и сами снеговики уже устали ждать волгоградскую весну.
Ну и волгоградцы, тоже слегка притомились.
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