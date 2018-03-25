Ошеломляющий успех Путина, «одиссея» Савченко и Навруз: программа «Вместе» за 25 марта 

Главные темы итоговой программы «Вместе» с Екатериной Абрамовой на телеканале «МИР» 25 марта.
Владимир Путин одержал оглушительную победу на президентских выборах. Это максимальное доверие — не просто личный рекорд президента. Такого не было за всю историю новой России, за все шесть предыдущих избирательных кампаний. Притом что настроения были разные. Кто-то говорил: зачем голосовать, итак все известно. Но люди пошли и сделали свой выбор — 76,69% голосов.
Эти выборы заставили многих задуматься о политическом ландшафте в России. По всей видимости, он будет меняться. До переизбрания Государственной думы три года. Это не так уж много. И судя по итогам президентской кампании, страну ждет смена политических элит. Для кого же нынешние выборы как «лебединая песня»? А кто сдал свой «кандидатский минимум»?
Лондон с невероятной скоростью раскручивает «дело Скрипаля» — отравление бывшего разведчика и его дочери. Трагедия. Но Британия в этой истории, кажется, отошла от всех правил приличия. Действует грубо, предлагает игнорировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Настаивает на том, чтобы другие страны Евросоюза по примеру Лондона выслали российских дипломатов. А доказательства вины? Зачем? Можно и без них! Куда на самом деле может вести след «Новичка»?
На Украине арестована Надежда Савченко — та самая, которую судили в России за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, та самая, которую помиловал Владимир Путин. На родине Савченко в одночасье стала героем и народным депутатом. И вдруг снова арест, уголовное преследование. Только теперь «кошмарят» свои. И она теперь — не знамя в борьбе с «несправедливым российским режимом», а угроза действующей власти в Киеве. Как Герой Украины стала главой заговора против Петра Порошенко?
Экс-президент Франции Николя Саркози оказался за решеткой. Сейчас его отпустили домой, но он по-прежнему под пристальным наблюдением полиции. Такое в истории Пятой республики, пожалуй, впервые. И снова во главе угла борьба за власть. По факту следователи обвиняют Саркози в том, что в 2007 году в Елисейский дворец он пришел незаконно. Помогли деньги полковника Каддафи. Как связаны Ливия, Франция и выборы в Пятой республике?
На этой неделе из Южной Кореи вернулись российские паралимпийцы. В Пхенчхан сборная поехала в усеченном составе и нейтральном статусе — без гимна и флага. Все равно они сумели занять в неофициальном зачете второе место. Завоевали 24 медали, в том числе восемь золотых.
Навруз (новый день) — праздник весны. Он внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Отмечать его можно кому угодно и где угодно. Но все же особенно широко Навруз встречают на Ближнем Востоке и в Азии. Что такое альтернативный новый год и откуда он взялся?
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