Посадят деревья и разобьют клумбы: на благоустройство Пролетарского района Ростова выделили 58 млн рублей 

В Ростове ищут подрядчика, который займется благоустройством Пролетарского района города. Согласно контракту, необходимо будет посадить около 500 саженцев деревьев, среди которых клены, сосны, туи, ели, березы и рябины, а также обустроить цветники и газоны на площади Карла Маркса, улице Советской, проспектах 40-летия Победы и Шолохова. Кроме того, в контракт входит уход за дворами и мостами в районе.
— Подрядчику необходимо будет организовать ручную уборку и уход за зелеными насаждениями на детских и спортивных площадках района, а также на Театральной площади, скверах имени Фрунзе и Шолохова, — сказано в техзадании. — Саженцы нужно посадить на 40 улицах, в том числе на проспекте 40-летия Победы, улицах Ченцова, Левобережной, площади Театральной, проспекте Шолохова. Старые деревья необходимо будет обрезать, аварийные — спиливать.
Максимальная цена контракта — 53 321 382 рубля. Деньги выделят из бюджета Ростова.