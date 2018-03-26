Более 53 млн рублей пойдет на благоустройство Пролетарского района Ростова

Более 53 млн рублей намерены направить на благоустройство Пролетарского района донской столицы, сообщает donnews.ru со ссылкой на сайт госзакупок.

Подрядчика для выполнения благоустроительных работ определят по итогам конкурса. С ним будет заключен контракт на 2018 год.

Победителю конкурса предстоит озеленить около 40 улиц, в том числе высадить около 1000 деревьев.

Также он должен разбить цветники, поливать и стричь газоны, спилить и обрезать аварийно-опасные деревья.

Кроме того, подрядчик будет заниматься поддержанием порядка на улицах, в том числе убирать снег и бороться с гололедом.