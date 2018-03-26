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Более 53 млн рублей пойдет на благоустройство Пролетарского района Ростова
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Более 53 млн рублей пойдет на благоустройство Пролетарского района Ростова 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Более 53 млн рублей намерены направить на благоустройство Пролетарского района донской столицы, сообщает donnews.ru со ссылкой на сайт госзакупок.
Подрядчика для выполнения благоустроительных работ определят по итогам конкурса. С ним будет заключен контракт на 2018 год.
Победителю конкурса предстоит озеленить около 40 улиц, в том числе высадить около 1000 деревьев.
Также он должен разбить цветники, поливать и стричь газоны, спилить и обрезать аварийно-опасные деревья.
Кроме того, подрядчик будет заниматься поддержанием порядка на улицах, в том числе убирать снег и бороться с гололедом.
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 Ещё 3 источника 
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