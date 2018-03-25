Чеснаков: Старым партиям нужна серьезная реформа, либо перезагрузка

После официального объявления Центризбиркомом итогов подсчета всех бюллетеней остались лишь технические процедуры, не способные ни повлиять на распределение мест, ни поменять общую картину представлений о прошедших выборах. Поэтому по факту кампанию можно теперь считать полностью завершенной.

На смену высокому эмоциональному накалу последних дней кампании приходит обычное, размеренное состояние политической жизни.

Мандат, который получил Путин , — не только признание заслуг, но и серьезный аванс на будущее

Сейчас, перед началом нового шестилетнего электорального цикла, можно сделать ряд выводов относительно самых важных результатов трехмесячного выборного марафона, которые несомненно окажут влияние и на будущие решения, и на стиль работы власти, а возможно, и определят некоторые тренды в дальнейшем развитии нашей политической системы.

Первое. Владимир Путин получил самый весомый мандат за все время своей политической карьеры — за него проголосовало 76,69 процента пришедших на участки избирателей, что в абсолютных цифрах составляет 56 миллионов 430 тысяч человек. Граждане выдали оценку деятельности Путина на посту главы государства, всех его усилий по восстановлению страны начиная с 2000 года. В то же время этот мандат не только признание заслуг, но и серьезный аванс на будущее. Президент получает возможность конвертировать высокий уровень доверия граждан в новый курс во внутренней и внешней политике, который он уже частично анонсировал 1 марта в Послании Федеральному Собранию. В целом этот курс еще предстоит сформировать, учесть возможности страны для рывка и все те внешние риски, которые появились в последние годы.

Второе. Избиратели продемонстрировали феноменальную активность, которую от них не все наблюдатели ожидали. Тем самым было доказано, что граждане не хотят отчуждаться от политической жизни и видят в политических процедурах смысл. Особенно важно отметить, что этот вывод касается настроений среди молодежи. На фоне разговоров о ее «деполитизации», о том, что новые избиратели не мотивированы к участию в политической жизни, организаторам кампании, сделавшим особую ставку на мобилизацию молодежи, удалось показать, что выборы для этой категории не менее важны, чем для других.

Третье. Высокий уровень явки на прошедших выборах подтверждает и особое отношение граждан к институту президентской власти. Легитимность прошедших выборов повышает доверие к действиям главы государства на новом президентском сроке и к власти в целом.

ЛДПР, Четвертое. Оппозиция находится в серьезном кризисе. Это кризис целеполагания, кризис идей и смыслов, кризис организационных структур. Это кризис системных старых партий — КПРФ "Яблоко" , которые возникли в начале 90-х, а теперь, очевидно, не справляются с ответами на большинство вопросов избирателей. Старым партиям нужна серьезная реформа либо перезагрузка. Иначе по итогам следующих парламентских выборов 2021 года они рискуют уйти в историю. Это кризис и новых несистемных оппозиционеров, которые оказались неспособны преодолеть персональные противоречия и погрузились в постоянные склоки вокруг двух-трех спорных фигур.

Впрочем, свойственные оппозиционерам затягивание с очевидными решениями, ненужные размены и бессмысленные компромиссы, отсутствие коалиционных стратегий и умения признавать свои ошибки опасны не только для них самих, но и для всей страны. Потому что отсутствие ответственного оппонента может сыграть для власти плохую службу.

Старым партиям нужна серьезная реформа либо перезагрузка. Иначе они рискуют уйти в историю

Пятое. Усиливающийся запрос на новые лица в политике отнюдь не означает, что избиратель готов голосовать за кого угодно. Дело не в технологиях. Дело в настроениях. Да, кампании Павла Грудинина Ксении Собчак были в первую очередь технологически проиграны — построены слишком прямолинейно, слишком узко для того, чтобы мобилизовать всех потенциальных последователей на собственных идеологических полях. Но у кандидатов от левых и либералов не было самого главного — доказательства того, что они намерены остаться в политике всерьез и надолго, что они в состоянии добиться результата. Избиратель голосует не за исполнителей, а за победителей.

Конечно, этими пунктами возможные выводы не исчерпываются. Да и они не претендуют на абсолютную истину. Но от того, какие решения будут приняты на их основании, можно будет судить о будущих электоральных тенденциях и отношении к ним общественного мнения.

При этом избиратель явно настроен на то, чтобы перемены, сколь радикальными бы они не были, не привели к потере стабильности. Ему нужны не изменения любой ценой. Он взвешивает все «за» и «против» в поисках наиболее рационального выбора.