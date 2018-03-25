Что делали студенты на Руси

Всем, кто успешно получил диплом, современные студенческие традиции хорошо известны. А какие обычаи соблюдали студенты царской России во время учебы?

Дуэли

В Петербургском университете в первой половине XIX века студенты увлекались дуэлями. Они казались им самым эффектным способом выяснения отношений. И это несмотря на то что за поединок их ожидало суровое наказание — исключение, арест или солдатская ссылка на Кавказ.

Если долгое время выяснение отношений заканчивалось обычным мордобоем, то с появлением студенческих корпораций студенты стали практиковать более аристократичный способ. К дуэлям готовились — брали уроки фехтования и ежедневно тренировались во время заседаний студенческой корпорации. Шпага как элемент студенческого мундира перед дуэлью затачивалась. Это помогало нанести сопернику «первую царапину». Малой кровью дело обычно и заканчивалось: дуэлянты непременно обнимались и отправлялись на очередной кутеж.

С признательностью попечителю

В одном из элитарнейших учебных заведений царской России, Императорском училище правоведения, с 1881 года сложилась традиция ежегодно посещать могилу основателя — принца Петра Георгиевича Ольденбургского , племянника Николая Первого.

Выпускники оставляли на мраморном надгробии золотой венок, количество лепестков которого совпадало с числом выпусков. Каждый новый год добавлял на венок новый лепесток. Таким образом, студенты выражали признательность человеку, который не только возродил училище и пожертвовал состояние на его основание, но и на протяжении всей жизни контролировал учебный процесс, решал бытовые вопросы и лично обустраивал судьбу выпускников.

Перелом, слияние и вынос

В том же Императорском училище правоведения существовали ритуалы перелома, слияния и выноса. Перелом — аналог современного экватора, когда половина учебы остается позади и можно слегка расслабиться. В этот день студентам выдавали специальные жетоны. Их дизайн каждый курс разрабатывал индивидуально, поэтому сокурсников можно было в дальнейшем идентифицировать по уникальному жетону.

Ритуал слияния был связан с переходом учащихся в старший, 3 класс. Студенты устраивали товарищеский обед, почетными гостями которого становились директор и воспитатели.

Вынос — этот обычай сопровождал окончание училища, когда ученики младших классов на высоко поднятых руках выносили из аудитории выпускников и любимых профессоров.

Кошачьи концерты

Одним из обычаев празднования Дня Татьяны у студентов Московского университета прошлого столетия были «кошачьи концерты». Они устраивали их 25 января на углу Большой Дмитровки и Страстного бульвара, у здания, где печаталась газета «Московские ведомости».

Ее главред господин Катков был ярым противником любых реформ, а потому стойкий консерватизм пропитывал все публикации издания. Чтобы досадить ненавистной газетенке, которая боролась с вольнодумством и свободой, гурьба студентов сначала протяжно и мерзко мяукала на все лады, а затем переходила к более решительным действиям — била окна редакции.

Адрес? На спине!

Татьянин день во все времена отмечали бурно и весело. Полиции был дан негласный наказ не трогать студенчество в этот день, а лишь сообщать о происшествиях в ректорат. К шумным студенческим попойкам восходит и сегодняшняя примета класть пятак под пятку — это была своеобразная заначка, которая позволяла покутить после сдачи экзамена.

По воспоминаниям Чехова, в 1885 году «было выпито всё, кроме Москва-реки», а уцелела она лишь благодаря тому, что замерзла. У московских студентов была в этот день любопытная традиция. Многим из них сокурсники, швейцары или половые писали на спине мелом адрес «доставки». Так извозчику не приходилось часами задавать один и тот же вопрос: «Куда едем, барин?», а изрядно подвыпивший студент оказывался на квартире или в общежитии. С таким GPS-навигатором меньше становилось тех, кого служители правопорядка обнаруживали мертвецки пьяными в луже грязи у одного из кабаков. Меньше докладных от полиции — меньше нагоняев от руководства университета.

Чествования Кабанихи

Москве студенты облюбовали район Козихинских переулков вблизи Тверского бульвара, который со временем превратился в «Латинский квартал». В начале прошлого века своеобразным талисманом Латинского квартала была Кабаниха — прачка Татьяна Карповна.

Любили ее школяры не только потому, что она стирала для них и латала скудный гардероб, но и потому, что она охотно участвовала во многих студенческих пирушках. В Татьянин день, который совпадал с именинами Кабанихи, ее чествовали и поздравляли от всей души хвалебными песнями и стихами в честь «талисмана».

Затем съедали приготовленные Татьяной Карповной пироги, а «под занавес» устраивали торжественный вояж по Тверскому бульвару. Именинницу катали на водовозной бочке под шутки и песни студенческой братии.

Солнечный круг

В повести Киры Филипповой «В гимназии», описывающей жизнь екатеринбургских гимназисток начала прошлого века, упоминается интересное гадание на отметку. Сделать полагалось следующее. Нарисовать на листке круг, от него — в разные стороны палочки, чтобы получилось солнышко. Быстро зачеркивать «лучики», приговаривая «хлеб, вода, соль, беда!». Если на последнюю палочку придется «беда», то готовься к двойке. Хлеб — пять, соль — четыре, вода — тройка.

Сегодня «ловят Халяву», скрещивают пыльцы наудачу, посылают к Черту и спят с конспектами под подушкой, а также соблюдают другие обычаи — не стригутся, не моются, встают с левой ноги, не читают конспекты во время еды, но вряд ли именно это помогает большинству не заваливать сессию.