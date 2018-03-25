ФАС не против «переезда» провайдеров за абонентами

Чтобы операторы могли мигрировать за абонентами, планируется внести уточнения в стандарты благоустройства домов в рамках реновации, сказал Голомолзин. К этому обсуждению будет привлечен минстрой . Но наличие такой инфраструктуры оказывает влияние на вопросы конкуренции на рынке связи, отметил Голомолзин.

ФАС намерена изменить правила «входа» операторов в любые дома, и не только в Москве , но и в других городах. Ведомство выступает за поправки (в том числе в Жилищный кодекс), которые бы помогли любому собственнику квартиры подключиться к тому оператору связи, который его устраивает, а не зависеть только от выбора управляющей компании. Проект закона разработан, ФАС рассчитывает, что он начнет обсуждаться в Госдуме не позднее сентября. Сейчас, отметил Голомолзин, складывается двойственная ситуация: УК не пускает оператора в дом, и при этом ему грозит штраф от Роскомнадзора в 30 тысяч рублей за отказ выполнить услугу по заявке жителя. По закону операторам нужно получить разрешение со стороны собственников всего дома, чтобы управляющая компания «открыла им дверь» на чердак. Такой порядок дает возможность операторам, которым удалось «войти» в дом, диктовать абонентам свои тарифы и не особо заботиться о качестве услуг.

ФАС разработала «дорожную карту», которая должна улучшить ситуацию в области конкуренции. «Вход» на рынок должен быть настолько упрощен, чтобы дать возможность не менее чем трем операторам связи присутствовать в малых населенных пунктах. Это связно и с упрощением порядка присоединения к сетям. Для этого нужны изменения в правила недискриминационного доступа и присоединения к сетям электросвязи.

Пока оператор, который имеет основную инфраструктуру кабелей в городе, может диктовать свои условия присоединения другим компаниям.