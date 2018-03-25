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Карлов мост в Праге могут реконструировать 30 лет
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Карлов мост в Праге могут реконструировать 30 лет 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Одну из самых узнаваемых пражских достопримечательностей, Карлов мост, ждет реконструкция, которая может затянуться на срок до 30 лет, сообщило чешское издание Lidovsky.
Планируется, что работы начнутся к концу 2019 года. В ходе работ будут заменены пьедесталы под статуями, отремонтированы все 16 арок моста.
По словам советника пражской мэрии Яна Вольфа, реконструкцию будут вести так, чтобы не нарушать панорамный вид на мост и на весь прилегающий район — Градчаны.
Сооружение Карлова моста началось в 1357 году по указу Карла IV. Длина сооружения — 520 метров, он соединяет исторические районы города Мала Страна и Старо Место, которые разделяет река Влтава.
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