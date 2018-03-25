Путин — лидер с железной хваткой

Президентские выборы обернулись в плебисцит для Владимира Путина , который был переизбран с результатом в 76% голосов.

Для него все эти истории об отравлении, троллях и допинге — всего лишь «шутки». Глупости. Он говорит, что ему на них плевать, а затем вновь демонстрирует свою вызывающую тревогу улыбку. Его предшественник и наставник Борис Ельцин , первый президент постсоветской России , вошел в историю как коррумпированный алкоголик, Путин стал за 18 лет глашатаем «великой» России. «Мы с вами — народ-победитель. Это у нас в генах», — говорил он в феврале 2012 года.

Он сам любит выставлять напоказ свою физическую силу. Он скачет на лошади с обнаженным торсом, устраивает заплыв в ледяном озере, поднимает амфору со дна Черного моря, летит со стаей журавлей в Сибири. Такое внимание к телу и спорту связано с его детством в пионерском движении. В нем до сих пор живы следы «нового человека».

Выступая перед депутатами в апреле 2005 года, Путин официально назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой» ХХ века и трагедией для народа. Старые демократии, а также московская и питерская элита лишь посмеялись. Какая безвкусица! Он, что, не понял, что наступил «конец истории», как заявил уверенный в триумфе демократии и либерализма Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama)? Погибель проигравшим. После распада красной империи российский ВВП упал вдвое с 1991 по 1996 год, а финансовый кризис 1998 года отправил страну еще дальше на дно. Пока первое поколение олигархов пользовались разрухой и отбирали у страны промышленные богатства (зачастую при иностранной поддержке) за десятую часть их стоимости, по паркам слонялись группы парней в лохмотьях. На балконах растили картошку, «мозги» массово потекли за границу, а экспаты развлекались с длинноногими красотками в принадлежавших мафии ночных клубах. Самый известный из них тогда назвался «Титаник». Символически…

Когда Путин пришел к власти в должности премьера в 1999 году, ситуация мало изменилась. В 2000 году он стал президентом. Что он мог исправить по сравнению с предшественником? Баррель тогда стоил порядка 20 долларов, и надеяться на что-то с этой точки зрения не приходилось. За отметку в 50 долларов цены перевалили только в 2005 году. Этот подтолкнувший вверх уровень жизни россиян взлет котировок просуществовал всего несколько лет. И его недостаточно, чтобы объяснить популярность Путина, которая ни разу не падала ниже 50% отметки. Редкие светлые волосы, совершенно обычное лицо, поджатые губы сварливого чиновника — настоящая харизма колхозника. Именно это сначала покорило глубинку, а затем и все российское общество.

Путин родом из обычной семьи, а не номенклатуры. Он мог бы быть вашим коллегой по цеху или кабинету. Он не клуон, не курит и не пьет, живет с матерью двух своих дочерей (без шума разведется с ней в 2013 году). Как и вы, он не переносит «новых русских», которые разъезжают по улицам за рулем иномарок. Как и вам, ему жаль, что молодежь отказывается от пельменей в пользу «Биг Маков». Как и вы, он печалится от того, что Россия пала так низко. Он читал глашатая евразийства Гумилева и верит во внутренние силы русского народа. По словам преподавателя Высшей школы экономики Федора Лукьянова, «с 2004 года Путин стал играть на стремлении взять реванш, а Россия панически боится слабости». Ностальгия по былому величию — это его послание, его оружие.

По прибытии в Кремль он вернул советский гимн (пусть и без слов). В начале второй войны в Чечне в середине сентября 1999 года он пообещал «замочить в сортирах» террористов. Эти вульгарные и жесткие слова пришлись по вкусу общественности. Они словно отмыли запятнанную честь. Правозащитники могут сколько угодно причитать, но Путин, как выяснилось, предвидел джихадистскую угрозу. Теракты 11 сентября 2001 года подтвердили его правоту. Он начал приобретать влияние на международной арене. Внутри страны Путин начал при поддержке силовиков (он сам был их руководителем в 1998 году) настоящую «уборку» среди миллиардеров активно пользуясь обвинениями в коррупции. Его наставник Борис Березовский , тот, кто сделал его преемником Ельцина, был лишен своего состояния. В 2001 году он бежал в Лондон, а в 2013 году его нашли повешенным. Самоубийство? В 2003 году настал черед Михаила Ходорковского , самого богатого человека России. Посреди постсоветского хаоса он приобрел за 300 миллионов долларов старую нефтекомпанию, которую собирался перепродать за 40 миллиардов! Ему дали 14 лет тюрьмы (вышел на свободу в 2013 году). ЕСПЧ был шокирован, россияне — предельно спокойны.

Делал ли Путин лифтинг? Его гладко выбритые щеки словно покрыты воском. На его невозмутимом лице сияют стальные глаза. Он нашел свою роль, роль злодея. Холодного и расчетливого. Непроницаемого. Пришло время думать о серьезных вещах: о войне. На этот раз вдали от границ. Его цель — обезопасить зоны советского влияния. Высокая ставка. На конференции по безопасности в Мюнхене в феврале 2007 года он заявил странам НАТО , что не смирится с размещением американцами элементов ПРО в Польше Чехии . Весной того года российская армия нацелила свои боеголовки на Европу. Начали поговаривать о возвращении холодной войны. В августе 2008 года Москва пришла на помощь русскоязычным в своем большинстве грузинским провинциям, которые оказались под ударом прозападных властей Тбилиси . Было немало погибших. Запад поворчал, но ничего не предпринял.

Десять лет спустя на московских столах до сих пор нет грузинских вин, которые так хорошо шли с шашлыком. В то же время в объявивших себя независимыми Абхазии Южной Осетии в ходу уже не лари, а рубли. Дальнейшие события прекрасно всем известны: вторжение в украинский Крым и его присоединение к Российской Федерации. Затем едва прикрытая поддержка сепаратистов из Донбасса. В сентябре 2015 года «Сухие» появились в небе на Ближнем Востоке. Москва начала вмешательство в Сирии как союзник Башара Асада . Военный бюджет России в десять раз меньше американского, а ее ВВП уступает итальянскому. Как бы то ни было, Третий Рим всего за несколько дней вновь стал ключевым игроком международного уровня.

На форуме в Абу-Даби 3 марта этого года бывший президент Франции Николя Саркози пел дифирамбы Владимиру Путину: «Это предсказуемый человек, с которым можно говорить и который уважает силу». «В чем проблема демократий?— продолжил он. — Демократии подрывают лидерство. Демократии стали полем битвы, где все используют любые возможности, социальные сети и прочее, чтобы сместить того, кто наверху. Откуда тут взяться долгосрочному взгляду на будущее страны? Именно поэтому сегодня великие мировые лидеры появляются в странах, которые не относятся к числу великих демократий». «Монд» написал об этом под таким заголовком: «В Абу-Даби Саркози поет дифирамбы сильным лидерам». Всех этих лидеров объединяет, как минимум, недоверие к Западу и его ценностям.