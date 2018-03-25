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Удачно проголосовал. Выбран владелец автомобиля Lada XRay в Нижнем Новгороде
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Удачно проголосовал. Выбран владелец автомобиля Lada XRay в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Условия конкурса были простыми: прийти 18 марта на выборы президента. Найти представителя конкурса рядом со специальной фоторамкой и сфотографироваться. Выложить фото во «ВКонтакте» или Instagram с хештегами фотоконкурса и своего города. Дальнейшее зависело от друзей и знакомых. Кто получил больше всех лайков, тот и победил.
Более 18 тысяч нижегородцев попытали счастья в акции. Сегодня закончило работу жюри конкурса. Фотографи победителей опубликованы на его сайте. Главный приз — автомобиль Lada XRay — получит markovvovka.
Занявшие 2, 3, и 4 места — ivan_gushchin92, kuvin_ и Анна Рябова — станут обладателями iPhone8.
Таня Кокурина, artem_space_pandaиlychik_solncaза 5, 6 и 7 места будут награждены iPad.
Apple Watch подарят за 8, 9, 10 места ta_kazakevich, vladislava.valeryevna и Владу Орлову.
Напоминаем, что победитель должен самостоятельно уплатить налог на доход — 13% от стоимости подарка. День награждения пока не определен, но не исключено, что это будет 1 апреля.
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