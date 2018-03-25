Ждуну — год: «Удивительно, как он вошел в российский менталитет»

У знаменитого интернет-мема Ждуна день рождения. Прошел ровно год со дня, как российская компания приобрела права на Ждуна у голландской художницы Маргрит ван Бреворт. Это произошло после того, как ее скульптура получила небывалый успех в рунете.

Фигурка, похожая на морского слона, — собирательный образ человека, ожидающего своей очереди в медучреждении, — была не особо популярна на родине, пока ее не заметили россияне. Как объясняли повальное увлечение изображением Ждуна культурологи, очередь — наш культурный код, а Ждун такой смиренный и спокойный в своем ожидании, что не может не вызывать умиления.

«Ждуномания» в сети сейчас поугасла, но популярность его в России растет, говорит Юрий Цейтлин , президент группы компании CD Land, которая является правообладателем образа Ждуна в России:

Юрий Цейтлин президент группы компании CD Land «Популярность огромная, потому что этот бренд на удивление [хорошо] вошел в российский менталитет. Мы наблюдаем огромную лояльность там, где у нас стоят фигуры. С некоторыми ресторанами у нас заключены, к примеру, договоры, и там стоят большие плюшевые игрушки. Мы видим, как реагируют люди, большое количество обращений постоянно идет на различные продукты — компании хотят использовать этот мем для привлечения внимания к своему продукту. Но в ментальном плане, конечно, удивительно, как он лег на российскую действительность. Мы до конца не можем понять психологию, но что-то люди в нем находят такое доброе, нежное».

Сейчас Ждун — один из самых популярных стикеров в социальных сетях и мессенджерах. С момента своего появления в сети Ждун побывал Моной Лизой, Девочкой с персиками, сидел у камина вместе с Шерлоком и Ватсоном, носил прическу Юлии Тимошенко , медитировал с буддийскими монахами.

Публикация от Ждун (@zjhdun) 31 Янв 2017 в 1:31 PST Публикация от Ждун (@zjhdun) 31 Янв 2017 в 1:36 PST Но самыми популярными стали его изображения на зарплатной карте и с логотипом « Почты России ». В настоящей момент Ждун чаще всего изображается со снежными сугробами в Москве — ждет весны.

Публикация от Ждун (@zjhdun) 19 Дек 2017 в 9:26 PST