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На «Лицах Ямала» пытаются нажиться мошенники. Берегитесь!
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На «Лицах Ямала» пытаются нажиться мошенники. Берегитесь! 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Мошеннические действия зафиксированы несколькими участниками конкурса фотографий «Лица Ямала».
По их свидетельствам, некий мужчина пытается вывести участников-призеров на диалог, в котором призывает перечислить ему деньги.
Организаторы конкурса предупреждают: приходить за призами нужно только в отведенные места с документами — паспортом и ИНН. Также при необходимости могут попросить предъявить свою страницу в соцсети.
Список мест, даты и время получения призов в каждом муниципалитете определены и размещены здесь. Организаторы конкурса рекомендуют с любыми вопросами обращаться только к ним — в официальные группы и на сайт ямалод.рф.
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