Япония — в центре Москвы: сотни людей делают икебаны и едят суши

России в В рамках года Японии Москве прошел фестиваль японской культуры. Сегодня в российской столице делают икебаны и пробуют настоящие суши. Фестиваль собрал сотнию людей. На празднике побывала корреспондент «МИР 24» Наталья Дюжикова.

Японцы на сцене исполнили особый танец Ава-Одори — это визитная карточка префектуры Токусима. Танец очень древний, ему больше 400 лет. Теперь его танцует вся Япония. Его ритмичные движения для жителей страны восходящего солнца — настоящая гордость. Исполнение сопровождается громкими восклицаниями.

«Ежегодно мы проводим фестиваль этого танца. И куда бы мы ни поехали — везде показываем его, нам нравится когда люди присоединяются. Я сам очень люблю танцевать ава-одори», — пояснил сотрудник международного отдела администрации префектуры Токусима Ехэй Минато.

Ехэй Минато увтерждает, что людей со всего мира привлекает заповедная природа его края. Особенно много американцев и французов. А вот российских туристов не встречал, поэтому и приехал в Москву рассказать о том, чем славится Токусима.

«Я вот узнала например про долину Ия в Японии. И очень захотела туда поехать. Правда, не в сезон сакуры, а теперь уже в ноябре — в сезон кленов. Мне нравится японская культура, мне нравятся японские люди, у нас есть друзья из Японии». — рассказала посетительница фестиваля Надежда Насырова.

Показать нетуристическую, малоизвестную Японию — одна из целей этого фестиваля. Шесть регионов страны подготовили выставки. Представители каждого рассказывают гостям ради чего стоит поехать именно к ним.

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«Это природные ресурсы и горнолыжные базы с горячими источниками. Посмотрите, пожалуйста!», — поделился заместитель директора представительства губернаторства Хоккайдо на Сахалине Абэ Дайсукэ.

Что посмотреть, что попробовать и как удобнее добраться из японской столицы: представители отвечают на миллион вопросов. Одновременно проходят мастер-классы по икебане и искусству каллиграфии.

Этот год в России объявлен годом Японии, поэтому подобные праздники пройдут и в других регионах страны.

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