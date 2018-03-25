Что известно о спортивном питании, которое попало под санкции?

Санкционная продукция из Великобритании изъята и уничтожена.

В ходе проверки в донской столице сотрудники Ростовской таможни и представителем Ростовской транспортной прокуратуры обнаружили в одном из магазинов готовый продукт спортивного питания «Fit Active».

Согласно этикеткам на товаре и представленным документам, он произведён в Великобритании.

Участники рейда направили образцы спортивного питания в Ростовский филиал Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления . Эксперты выдали заключение, что товар санкционный — по коду, наименованию и стране происхождения.

Как сообщила «АиФ-Ростов» представитель пресс-службы Ростовской таможни Анна Помазкова, продовольственная продукция из Великобритании относится к товарам, запрещенным к ввозу в Россию