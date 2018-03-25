Ещё
Таинственные знаки окончательно запутали водителей на дороге в центре Волгограда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таинственные знаки окончательно запутали водителей на дороге в центре Волгограда 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Жители Волгограда, предпочитающие ездить по городу на личном транспорте, задумались над очередной загадкой, которую им подкинули на улице Ленина. Можно ли считать перевернутый вверх тормашками дорожный знак полноценным указателем? Именно над этим вопросом бьются горожане, утыкаясь носом в нестандартный «Объезд» в центре города.
Ремонт на тепловых сетях в Центральном районе Волгограда продолжается даже в выходные дни. Поперек проезжей части на улице Ленина стоит ограждение, а в траншее копошатся рабочие. За пару дней, на первый взгляд, ничего не изменилось. Единственное, на чем вдруг останавливается взор владельцев машин — перевернутый указатель.
— Сначала «Объезд» на ограждении откровенно противоречил указателю «Одностороннее движение». И вот, вуаля, его повернули, — рассказала подписчикам на своей странице в социальной сети жительница Волгограда Наталья Спектрова. — На первый взгляд, противоречие снято, но все же возникает вопрос: действителен ли перевернутый знак?
Всего три дня назад V1.ru писал о неловкой ситуации, в которой оказались волгоградские водители на улице Ленина. 22 марта на заборе возле траншеи табличка «Объезд» указывала стрелкой поворот направо. Рядом со светофором в то же время висел знак, завернутый в черный полиэтилен. Слушаясь указателя на заборе, водители поворачивали направо, а там их уже поджидала неожиданность — новенький дорожный «кирпич».
Ответ на дорожную загадку V1.ru попытается узнать в администрации Волгограда.
v1.ru: последние новости
В Кировском районе Волгограда надломившаяся ветка больше полугода ждет своих жертв Мэрия: «Жители Волгограда проголосовали за благоустройство поймы Царицы» Волгоградцы преодолевают Комсомольский путепровод как грязевую ванну
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна «Новичка»291
Макрону послали «черную метку»80
МВД и СБ Украины перешли на сторону России704
Украина дала ответ по российским дипломатам186
Британии предложили войти в состав РФ279
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение