Таинственные знаки окончательно запутали водителей на дороге в центре Волгограда

Жители Волгограда , предпочитающие ездить по городу на личном транспорте, задумались над очередной загадкой, которую им подкинули на улице Ленина. Можно ли считать перевернутый вверх тормашками дорожный знак полноценным указателем? Именно над этим вопросом бьются горожане, утыкаясь носом в нестандартный «Объезд» в центре города.

Ремонт на тепловых сетях в Центральном районе Волгограда продолжается даже в выходные дни. Поперек проезжей части на улице Ленина стоит ограждение, а в траншее копошатся рабочие. За пару дней, на первый взгляд, ничего не изменилось. Единственное, на чем вдруг останавливается взор владельцев машин — перевернутый указатель.

— Сначала «Объезд» на ограждении откровенно противоречил указателю «Одностороннее движение». И вот, вуаля, его повернули, — рассказала подписчикам на своей странице в социальной сети жительница Волгограда Наталья Спектрова. — На первый взгляд, противоречие снято, но все же возникает вопрос: действителен ли перевернутый знак?

Всего три дня назад V1.ru писал о неловкой ситуации, в которой оказались волгоградские водители на улице Ленина. 22 марта на заборе возле траншеи табличка «Объезд» указывала стрелкой поворот направо. Рядом со светофором в то же время висел знак, завернутый в черный полиэтилен. Слушаясь указателя на заборе, водители поворачивали направо, а там их уже поджидала неожиданность — новенький дорожный «кирпич».

Ответ на дорожную загадку V1.ru попытается узнать в администрации Волгограда.