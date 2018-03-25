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Противники застройки берега Казанки собрались на народный сход
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Противники застройки берега Казанки собрались на народный сход 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Сход жильцов по вопросу застройки берега Казанки около улицы Гаврилова прошел сегодня в Казани. Несколько десятков жителей окрестных домов вышли, чтобы высказать свое несогласие с планами застроить берег реки. Собравшиеся требуют оставить на место предполагаемого строительства парк. По проекту застройщика «ЮИТ-Казань», который приобрел этот участок земли, там должны появиться многоэтажные жилые дома. в то же время, согласно генплану эта территория относится к рекреационной зоне, что не помешало исполкому Казани продать участок строительной компании. Тем временем прокуратура нашла нарушения при передаче берега Казанки под застройку. По данным источников «Казанского репортера» делом заинтересовался и Следственный комитет.
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