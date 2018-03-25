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В Башкирии мужчину вытащили из реки прохожие
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В Башкирии мужчину вытащили из реки прохожие 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
На реке Стерля, в районе деревни Михайловка, местные жители стали участниками спасательной операции. Один из прохожих заметил в реке тонущего человека и поспешил на помощь.
Лед, на зиму сковавший реку, частично растаял. Пьяный сельчанин отправился на прогулку, поскользнулся и съехал в самую воду. Мужчина начал тонуть и звать на помощь. На его счасть, рядом были двое взрослых гуляющих семьянинов, которые и бросились на подмогу.
— Люди вытаскивали пьяного из реки, сами все промокли. Не заметили — утонул бы, — сообщил очевидец происшествия.
Мужчину выволокли на берег и начали вызывать «скорую», чтобы отогреть бедолагу и привести его в чувство.
Минувшим вечером, 24 марта, трагически закончились игры на воде для восьмилетнего жителя Башкирии. Мальчик утонул, упав в прорубь.
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