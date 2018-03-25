«Боимся за детей». Жители Солнечной Долины обвинили соседа в убийстве своих животных

Два года назад в поселке Солнечная Долина кто-то потравил потравил собак. Шестеро умерли, в том числе собака и щенок Дины Логуновой. Тогда следов не нашли — приезжала какая-то белая машина, номеров никто не заметил.

В поселке стали происходить странные вещи. Погибли три кота. На снегу периодически появлялись розовые пятна, через заборы кто-то подбрасывал отравленную колбасу, пакетики корма. Соседям стало страшно, ведь это может подобрать и ребенок.

Но даже когда новый жилец начал проявлять буйный нрав, его не хотели подозревать. А он для борьбы с собаками не жалел ничего. Люди видели, как за собачонкой он гонялся на своем «Лексусе» и разбил автомобиль.

В другой раз пригрозил одному из жителей, что специально купит вторую половину дома в дуплексе, поселит там цыган и устроит веселую жизнь ему и его собаке. И устроил-таки ему развлечение, правда, на тот момент вторая половина дома была занята семьей Анна Есиной. Агрессивный сосед прибежал поздно вечером с претензиями.

— Да, собака лаяла, — рассказала корреспонденту NN.RU Анна. — Но у меня даже ребенок не проснулся. А мы ближайшие соседи, у нас дом на две семьи.

Тем не менее, Николай начал ломиться в дом, а когда ему не открыли, сломал забор. Хозяин подал было заявление в полицию, но когда ему оплатили восстановление забора, забрал.

— Я не трус, но я боюсь за семью. Меня здесь нет целый день, — пояснил он соседям.

С тех пор люди живут, как на пороховой бочке. Животные есть в каждом доме. Утро начинается с обхода участка: не появилось ли непрошенное угощение. Некоторые подумывают о продаже жилья. Обращения в полицию возвращаются с ответом «нет состава преступления».

— У меня был конфликт с этим человеком. Они пришел и высказал свои претензии. Я приехал жить в деревню, говорит, мне не нужны ни ваши дети, ни ваши собаки, — рассказала Татьяна Чайкина. — Я спросила: «Вы мне угрожаете?». На что он сказал: «Да, угрожаю. Травил, травлю и буду травить ваших собак».

И вот — новая потеря, и опять у Дины Логуновой. Но на этот раз есть свидетели, которые запомнили номер машины и лицо водителя.

Малыша знал и любил весь поселок. Многие хотели забрать его к себе, но пес людей избегал, предпочитал свободу. Чаще всего собака обитала около дома Дины. Тогда она вырезала дыру в заборе, и со стороны участка пристроила для него будку. Как только пес обосновался в новом жилище, привел туда подругу Чапу.

— Чапа — безобидная, как бабочка. Играла с детьми. Единственное — украла однажды детскую лопатку поиграть, — рассказала Дина Логунова корреспонденту NN.ru. — Их никто не боялся. Об укусах не могло быть и речи. Но даже если бы это случилось, я не скрывала, что они у меня. Готова была принять претензии, но не в такой же форме.

Вечером 20 марта, когда Дина была в пути домой, ей позвонила соседка. Она рассказала, что видела, как трое мужчин, среди которых был Николай, схватили Чапу и швырнули на заднее сиденье его красной «Мазды». Собака не сопротивлялась.

Когда Дина подъехала, машина соседа стояла у дома. Женщина постаралась перегородить ему проезд, вызвала полицию и написала на форуме поселка: «Помогите, Николай похитил собак». Он сумел выехать по сугробам, а через несколько минут вернулся один и, не отвечая на вопросы, скрылся в доме. Н звонки подоспевших соседей жена ответила, что супруг весь вечер был дома и никуда не отлучался.

Этой же ночью нашли шприц-дротик, а утром — тело Малыша. Их передали в подъехавшей опергруппе на экспертизу, а также пакетик с кормом, найденный на одном из участков. Чапа так и не найдена. Поселок бурлит, соседи собрались у ворот Николая с криками «Живодер!». В ответ он повесил объявление, что две собаки — черная и белая — покусали его жену и ребенка.

— Нас терроризирует эта ситуация. Мы реально боимся за детей. Мы шприц нашли случайно. А если бы его поднял ребенок? — говорит Дина. — Эта его сверхидея — я должен жить так, как я хочу. Мне мешают все собаки, — Ведь погибают собаки, которые живут далеко от его дома.