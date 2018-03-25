Трамп отметил мужество полицейского, погибшего при теракте во Франции

"Франция чтит великого героя. Полицейский погиб после того, как смело поменялся местами с заложником во время нападения, имеющего отношение к ИГ*. Так много смелых людей, которые постоянно борются с радикальным исламистским терроризмом. Нужны еще более жесткие меры, особенно на границах!" — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés. Mort pour la patrie. Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice. Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a

— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 марта 2018 г.

​Ранее сообщалось, что во Франции на национальном уровне почтут память погибшего подполковника жандармерии Арно Бельтрама, который обменял себя на заложницу в супермаркете на юге Франции. Во время захвата заложников в супермаркете в коммуне Треб Бельтрам прибыл на место происшествия и попросил обменять себя на заложницу. Жандарм получил серьезные ранения и в субботу утром скончался в больнице. Как отмечают французские СМИ, действия подполковника жандармерии привели к спасению жизней нескольких людей.