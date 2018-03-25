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В Катаре прошла ярмарка для сбора денег на постройку православной церкви
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В Катаре прошла ярмарка для сбора денег на постройку православной церкви 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОХА, 25 мар — РИА Новости. Предпасхальная благотворительная ярмарка, средства от которой пойдут на строительство в столице Катара православной церкви Иерусалимского патриархата, прошла в Дохе, передает корреспондент РИА Новости.
В благотворительном базаре приняли участие представители всех православных общин, проживающих в Катаре, коренное население которого в абсолютном большинстве исповедует ислам. Русская, сербская, греческая, грузинская, молдавская, болгарская, сирийская и ливанская общины предлагали на продажу блюда национальной кухни и изделия народного творчества.
Как рассказал РИА Новости архиепископ Катара Макарий, греко-православный патриархат рассчитывает достроить церковь святых Исаака и Георгия, строительство которой затянулось на десять лет, к концу этого года. Она будет вмещать до 700 человек. Как ожидается, для освящения храма в Катар приедет патриарх Иерусалимский Феофил III.
"Сейчас наши службы и литургии проходят в зале частной школы, к Рождеству мы надеемся закончить строительство нашей церкви, которая будет принимать под свою сень всех православных, которые находятся в стране", — сказал архиепископ. По его словам, службы в церкви, как и сейчас, будут вестись на трех языках — греческом, арабском и русском.
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