В Псковской области будет 8 тысяч кандидатов в присяжные заседатели 

Администрация Псковской области опубликовала распоряжение, которое устанавливает число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные заседатели в Псковской области на 2018-2022 годы: всего в список предлагается включить 8 тысяч человек в качестве кандидатов и ещё 1 850 человек — в качестве запасного списка кандидатов. Из 8 тысяч кандидатов ровно половина приходится на Псков и Великие Луки. Как отмечается в документации, в срок до 5 апреля 2018 списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели для районных (городских) судов Псковской области на 2018-2022 годы должны быть представлены в районные (городские) суды, юрисдикция которых распространяется на территории соответствующих муниципальных образований, а также в Главное государственное управление юстиции Псковской области. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».