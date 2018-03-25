Ещё
В Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова проведена Российская научно-практическая конференция «Современные научные и образовательные стратегии в общественном здоровье»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова проведена Российская научно-практическая конференция «Современные научные и образовательные стратегии в общественном здоровье» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В работе конференции приняли участие около 250 человек, среди которых были представители ведущих медицинских образовательных организаций
Организатором конференции выступила кафедра общественного здоровья и экономики военного здравоохранения.
С приветственным словом к участникам конференции обратились заместитель начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова по учебной и научной работе доктор медицинских наук профессор Котив Богдан Николаевич и проректор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета по учебной работе доктор медицинских наук профессор Орёл Василий Иванович.
В работе конференции приняли участие около 250 человек, среди которых были представители ведущих медицинских образовательных организаций Москвы и Санкт-Петербурга, лечебно-профилактических медицинских организаций Санкт-Петербурга, медицинской службы военных округов Вооружённых Сил Российской Федерации, профессорско-преподавательский состав, магистры, слушатели и курсанты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.
Обсуждение современных научных и образовательных стратегий в общественном здоровье проводилось на пленарном заседании, и трёх дискуссионно-методических круглых столах: «Актуальные вопросы системы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности», «Перспективы совершенствования экономики военного здравоохранения» и «Проблемы совершенствования правовой подготовки военных медицинских специалистов».
По итогам работы участниками конференции сформулированы управленческие инновации в здравоохранении, предложены мероприятия по повышению экономической эффективности медицинской помощи и управления качеством и безопасностью медицинской деятельности, по совершенствованию экономики военного здравоохранения, подготовки управленческих военно-медицинских кадров и правовой подготовки военных медицинских специалистов.
Оргкомитетом конференции планируется издание и размещение в Научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru) сборника материалов (научных статей).
ТК «Звезда»: последние новости
В Кремле заявили о работе над вопросом ситуации со свалкой в Волоколамске Отравление Скрипаля и Cambridge Analytica: откуда взялся тренд винить во всем Россию СМИ: Дочь Скрипаля приходила в сознание перед отравлением
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России665
В Кемерове ввели режим ЧС122
Украина дала ответ по российским дипломатам72
Британии предложили войти в состав РФ229
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова11
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение