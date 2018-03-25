В Новой Москве муж жестоко избил жену, застав ее за сексуальными утехами с другим 

Житель города Московский несколько часов избивал супругу, которую застал с любовником сообщил телеканалу 360 источник в правоохранительных органах.
Мужчина решил разобраться кулаками и с возлюбленным супруги — заблокировав выход из квартиры он устроил настоящую бойню. Больше всего обманутого супруга возмутил факт использования парочкой различных девайсов для сексуальных утех.
Через несколько часов женщина смогла сбежать из квартиры и вызвать полицию, в данный момент все участники любовного треугольника дают объяснения полиции, проводится проверка. решается вопрос о заключении под стражу.
Жительница Хабаровска обратилась в полицию после того, как нашла под окнами жилого дома раненную собаку. Она увезла животное к ветеринарам, но спасти его не удалось. Она обратилась в полицию. Стражи порядка выяснили, что владелец собаки выкинул ее из окна. Перед этим он сильно избил жену. В порыве гнева мужчина схватил собаку и выкинул на асфальт.