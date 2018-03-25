Ещё
В Новой Москве муж жестоко избил жену, застав ее за сексуальными утехами с другим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новой Москве муж жестоко избил жену, застав ее за сексуальными утехами с другим 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Житель города Московский несколько часов избивал супругу, которую застал с любовником сообщил телеканалу 360 источник в правоохранительных органах.
Мужчина решил разобраться кулаками и с возлюбленным супруги — заблокировав выход из квартиры он устроил настоящую бойню. Больше всего обманутого супруга возмутил факт использования парочкой различных девайсов для сексуальных утех.
Через несколько часов женщина смогла сбежать из квартиры и вызвать полицию, в данный момент все участники любовного треугольника дают объяснения полиции, проводится проверка. решается вопрос о заключении под стражу.
Жительница Хабаровска обратилась в полицию после того, как нашла под окнами жилого дома раненную собаку. Она увезла животное к ветеринарам, но спасти его не удалось. Она обратилась в полицию. Стражи порядка выяснили, что владелец собаки выкинул ее из окна. Перед этим он сильно избил жену. В порыве гнева мужчина схватил собаку и выкинул на асфальт.
360tv.ru: последние новости
И.о. главы Лосино‐Петровского назначен Олег Фетюков Более 400 военнослужащих дивизии имени Дзержинского примут участие в параде Победы на Красной площади В МВД рассказали о том, как автомобилисты будут получать права
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России665
В Кемерове ввели режим ЧС122
Украина дала ответ по российским дипломатам72
Британии предложили войти в состав РФ229
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова11
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение