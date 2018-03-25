Для чего существует исповедь

Покаяние, как официально оформившееся таинство сегодня существует только в христианстве и выражается исповедью — словесным признанием своих грехов перед Богом в присутствии священника.

Нечто, схожее по форме с христианской исповедью существует в буддизме, но такого понятия как «покаяние» в этой религии нет. Существует это понятие в исламе, но подразумевает нечто иное, а потому и открытое исповедание грехов перед другими людьми Кораном осуждается.

Более всего схожее с евангельским представление о покаянии было характерно для ветхозаветного иудаизма. Впервые упоминание о массовом исповедании грехов мы находим в Евангелии от Матфея, в эпизоде, описывающем крещение, которое принимали люди в Иордане от Иоанна Крестителя : «…и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои».

Основанием для установления известной нам исповедальной практики служат слова Христа, обращенные к апостолам: «…примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся».

Исповедь, известная нам сегодня, оформилась примерно к VII веку. В общинах первых христиан она была публичной: человек, согрешивший против Бога, ближнего или собственной совести исповедовался перед всей общиной. Это примиряло его не только с Богом, но и с ближними, которые, видя раскаяние собрата, прощали его.

Со временем от практики публичной исповеди отказались, и сейчас, как правило, совершается частная, только в присутствии священника. Важно понимать, что, будучи преемником апостолов, священник является лишь свидетелем и, принимая исповедь, не судит человека, а молится о нём.

В разрешительной молитве искренне раскаявшийся христианин получает прощение от Бога. Предполагается, что исповедующийся уже принёс покаяние в своём сердце и имеет твёрдое намерение не повторять свои грехи. Осознанная исповедь должна являться лишь внешним выражением этого намерения и свершившейся переоценки жизни.