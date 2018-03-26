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Власти рассказали, когда устранят утечку фильтрата с «Ядрово»
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Власти рассказали, когда устранят утечку фильтрата с «Ядрово» 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОКОЛАМСК, 26 мар — РИА Новости. Протечка фильтрата с полигона «Ядрово» около подмосковного Волоколамска будет устранена в течение пяти-семи дней, сообщил журналистам и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев.
"Сегодня мы откачиваем фильтрат… мы планируем подогнать несколько машин, чтобы закачать все в эти машины. Объем, примерно: нам нужно закачать 500 кубов, и это будет в процессе двух-трех дней. Все машины останутся на полигоне. Также завтра придет емкость… завтра весь объем будет качать в эту емкость на 150 кубов", — сказал Вихарев.
Он отметил, что пока фильтрат будет храниться на полигоне, потом туда прибудет передвижная станция, которая будет его перерабатывать.
"Понизить уровень на полтора метра. В этом случае уже утечки за территорию не будет. Я думаю, что источник утечки все-таки будет устранен полностью в течение пяти-семи дней", — добавил Вихарев.
На территории «Ядрово» ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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