Что происходит на подмосковном полигоне «Ядрово»

В ночь с воскресенья на понедельник выброс свального газа на полигоне «Ядрово» в несколько раз превысил допустимую для жилой зоны норму. Об этом сообщил зампред губернатора Московской области Александр Чупраков. Расположенный рядом с Волоколамском полигон стал источником неприятного запаха, на который жаловались в социальных сетях местные жители. На сайте администрации муниципального района отмечается, что высвобождение газа произошло из-за образовавшейся на свалке трещины, однако её оперативно ликвидировали. При этом активисты требуют от властей дальнейших шагов по улучшению ситуации и выступают за рекультивацию мусорного могильника. Как развивается ситуация с «Ядрово» — в материале RT. Выброс свального газа на полигоне твёрдых бытовых отходов «Ядрово» в ночь с субботы на воскресенье в несколько раз превысил допустимую норму для жилой зоны. Об этом сообщил зампред губернатора Московской области Александр Чупраков. При этом он отметил, что опасности для здоровья этот выброс не представляет.

«Жить с таким запахом крайне неприятно, но превышений бояться не нужно. Те кратковременные превышения по сероводороду, которые были зафиксированы ранее, не представляют опасности для здоровья. Мы с вами видели, что на полигоне служащие работают постоянно в условиях предельно допустимой концентрации, в 1,25 тыс. раз превышающей ПДК в жилой зоне (ПДК в рабочей зоне полигона — 10, в жилой зоне — 0,008)», — сказал Чупраков.

Как поясняется на сайте администрации Волоколамского муниципального района, неприятный запах распространился из возникшей на полигоне трещины. По информации властей, после обнаружения проблемы трещину оперативно заделали.

«Причиной выброса свалочного газа, который и даёт этот запах, стала выявленная трещина на северном откосе старой карты полигона «Ядрово». В течение получаса разлом был полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

При этом Чупраков подчеркнул, что на самом полигоне показатели забора воздуха находились в пределах нормы.

«Что касается полигона, превышений не было. На полигоне при норме в 10 мг на куб. м ПДК ночью было зафиксировано 0,15 ПДК», — добавил зампред губернатора.

главке МЧС России по Московской области также отмечают, что во взятых ими пробах воздуха не выявлено «превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», в связи с чем угрозы для жителей города нет.

Жалобы на здоровье

Несмотря на заявления официальных лиц, сами волоколамцы отмечают, что распространившийся в ночь на 25 марта запах практически невозможно было терпеть. Некоторые обратились с жалобами в больницы.

«Сегодня обратились 10 человек. У кого-то жалобы на тошноту, на высыпания», — рассказала главврач Волоколамской центральной районной больницы Анжела Магомедова.

Вместе с тем активисты отмечают, что нынешнее превышение ПДК ещё не самое большое из зафиксированных за последнее время.

«Эти выбросы у нас уже стали постоянными, и ситуация не меняется. Она и не изменится до тех пор, пока не будет проведена дегазация и рекультивация отходов. Но это ещё не самый сильный был выброс. У нас бывало и до 25 ПДК. Просто порядка трёх дней не было, а сегодня опять произошло», — рассказал RT организатор митингов против полигона ТБО «Ядрово» Артём Любимов

По его словам, власти обещают исправить ситуацию со свалкой к лету.

«Опять сегодня ночью был залповый выброс свалочного газа. Зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в четыре раза. Люди опять жаловались, обращались в скорую, в больницу. Власти говорят, что к середине июня всё исправят. Но мы же понимаем, что по щелчку пальцев ситуацию, которая длится уже два года, не исправить», — добавил активист.

Пушки против зловония

Между тем администрация Волоколамского муниципального района утверждает, что на «Ядрово» полным ходом идут работы по дегазации полигона. В частности, там установлены две аэрозольные пушки, которые распыляют специальное вещество.

«Этот аэрозоль разлагает свалочный газ, выходящий из трещин в полигоне, на углекислый газ и воду и тем самым нейтрализует запах», — говорится на сайте местных властей.

Однако, по словам Чупракова, полностью избежать высвобождения газа на данный момент невозможно.

«До тех пор, пока полигон не будет дегазирован и рекультивирован, газ, к сожалению, будет выходить. Мы договаривались, что сейчас в ручном режиме выявляем места более интенсивного выхода газа, потому что это происходит, когда есть перепад давления», — сказал он по итогам инспекции на «Ядрово» в ночь на 25 марта.

При этом для проведения дегазации нужно подготовить полигон, то есть сформировать его «тело» под определённые стандарты. Такие требования выдвинула голландская компания, которая будет заниматься последующей дегазацией. Сделать это планируют с помощью мусора, который «обеспечивает необходимую пористость для выкачивания свалочного газа». В связи с этим до 14 апреля на старый участок свалки мусор продолжат привозить. Однако губернатор Московской области Андрей Воробьёв заверил, что объём завозимых отходов уменьшат в два раза — до 80 машин.

После этого старую территорию полигона, который изначально был построен по устаревшим требованиям и эксплуатировался с нарушениями, закроют. С 15 апреля принимать отходы будет новый участок (новая карта «Ядрово»), который строился по новым технологиям. Его работа рассчитана на период до 2030 года.

На новой карте полигона планируется до 15 июня запустить систему утилизации газа, который образуется внутри свалки. Она должна будет действовать в течение 10—15 лет.

Угроза реке

Между тем, помимо неприятного запаха, который доносится с «Ядрово», местные жители сообщают и о загрязнении реки. В соцсетях пишут, что фильтрат с полигона без каких-либо очисток и преград попадает в воду.

«Свалочный газ с неизвестными составляющими, от которого уже все задыхаются, — полбеды! Фильтрат с полигона стремится в реку. Никаких преград, ни очисток, ни вывоза не планируется», — написала пользователь Татьяна Егорова

Власти Подмосковья пообещали разобраться и в этом вопросе — взять ситуацию на контроль и предотвратить утечку опасной для экологии жидкости.

«Будет установлена система сбора и очистки… прямо на свалке по аналогии с полигоном «Тимохово» Ногинского района, где она уже работает. То есть прямо на полигоне «Ядрово» будет установлена система очистки… которая превращает фильтрат в техническую воду», — приводятся слова Александра Чупракова на сайте губернатора МО.

Митинги и ЧС Напомним, что жители Волоколамска массово жалуются на неприятный запах с ТБО «Ядрово» с февраля нынешнего года. Они провели уже несколько митингов с требованием закрыть свалку. Помимо этого, на самом полигоне с 7 марта введён режим ЧС.

Резонансными стали сообщения от 21 марта об обращении 77 школьников Волоколамского района в больницы из-за плохого самочувствия. По мнению родителей, на здоровье детей повлияли выбросы с полигона. Однако результаты анализов крови это не подтвердили.