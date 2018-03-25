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На Аляске выкармливают маленького детеныша кита белухи
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На Аляске выкармливают маленького детеныша кита белухи
Sputnik Абхазия
1 час назад
Фото:
Sputnik Абхазия
Комментарии
Малыша заметили плавающим в одиночестве на отмели недалеко от берега в заливе Кука (Кенайский залив). В настоящее время детеныш белухи находится в центре и проходит лечение, сообщает
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