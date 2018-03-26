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Минсельхоз: Урожай зерновых в 2018 году может быть 100 миллионов тонн
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Минсельхоз: Урожай зерновых в 2018 году может быть 100 миллионов тонн 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: Усолье.Инфо
Такой прогноз дает Минсельхоз, оценив состояние озимых полей в южных регионах страны и готовность к яровому севу.
В ведомстве не видят никаких угроз для полноценного производства зерновых, как и в последние четыре года, цитирует ТАСС слова первого замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова. Хотя есть определенный объем озимого поля (1 миллион га из 70), который находится в особой зоне риска, признал он.
В прошлом году в России был побит рекорд 40-летней давности. В 1978 году было собрано 127 миллионов тонн зерна, а в прошлом — 135 миллионов тонн.
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