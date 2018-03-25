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Минсельхоз прогнозирует урожай зерна на уровне не менее 100 млн тонн
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Минсельхоз прогнозирует урожай зерна на уровне не менее 100 млн тонн 

ТАСС 1 час назад
СУХУМ, 25 марта. /ТАСС/. Минсельхоз РФ оценивает как удовлетворительное состояние озимого поля, регионы готовы к яровому севу. Урожай зерна прогнозируется на уровне не менее 100 млн тонн, сообщил ТАСС в воскресенье первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в ходе рабочей поездки в Абхазию.
"Минсельхоз России проводит системный мониторинг с регионами РФ. На сегодняшний день состояние озимого поля мы оцениваем удовлетворительным. Есть, действительно, определенный объем озимого поля в пределах 1 млн га из 70, который находится в особой зоне риска, аграрии регионов продолжают исследования. Мы рассчитываем, что будут предприняты меры, но общий процент гибели по результатам зимовки, по предварительным прогнозам экспертов, среднестатистический", — пояснил он.
По его словам, что касается в целом состояния озимого поля и готовности к яровому севу, то регионы РФ готовы, обеспечены семенным материалом. «Мы не видим никаких угроз для полноценного производства зерновых в РФ объемом не менее 100 млн [т] в год, как это происходит в России в последние четыре года», — добавил замминистра.
Как сообщали ТАСС в Минсельхозе в январе, сбор зерна в чистом весе в России в 2017 году вырос на 11,2% по сравнению с показателем 2016 года и достиг 134,1 млн т.
Таким образом, в 2017 году в России был побит рекорд советских времен, когда в стране в 1978 году было собрано 127 млн т зерна. Российский рекорд по сбору зерна был поставлен в 2017 году, когда был достигнут показатель в размере 135 млн т.
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