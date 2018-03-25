В Каталонии в результате столкновений пострадали более 30 человек

МАДРИД , 25 мар — РИА Новости . В результате столкновений между полицией и митингующими в Каталонии, автономной провинции Испании , более 30 человек получили травмы. Протесты связаны с задержанием в Германии бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который обвиняется в организации восстания испанским судом.

Как сообщают медицинские службы, 33 человека получили травмы в результате столкновений в Барселоне, еще двое — в Лериде. Среди пострадавших — несколько сотрудников правоохранительных органов . По меньшей мере три человека задержаны.

В настоящее время в крупнейших городах Каталонии проходят акции протеста против задержания в Германии бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона. Одна из них — около представительства правительства Испании в Каталонии в Барселоне, где митингующие попытались прорвать полицейский кордон.

Инициаторами протестов выступили общественные организации «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultural. Они призвали провести акции у всех представительств испанского правительства в столицах каталонских провинций. «Комитеты в защиту республики» призывают провести всеобщую забастовку.

Митингующие перекрыли несколько автомобильных трасс в Каталонии.

В понедельник Пучдемон, который был задержан в Германии в воскресенье на основании европейского ордера на арест, даст показания в суде земли Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время он находится в тюрьме города Ноймюнстер

В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.