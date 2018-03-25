В Барселоне произошли столкновения после ареста Пучдемона в Германии

МАДРИД , 25 мар — РИА Новости . Массовые акции протеста проходят в Барселоне после задержания в Германии бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, которому выдвинуты обвинения в организации восстания.

Недалеко от представительства правительства Испании в Каталонии произошли столкновения митингующих с каталонской полицией, передает телеканал 24 Horas. В сторону каталонских сил правопорядка Mossos d'Esquadra летели бутылки, банки и зажигалки. Участники акции кричали в адрес представителей правоохранительных органов «предатели» и призывали их «не подчиняться» властям Испании. Они пытались прорвать полицейский кордон. Полиция применила резиновые дубинки.

Акция протеста также проходит перед консульством Германии в Барселоне, куда направляется другая колонна митингующих.

Инициаторами протестов выступили общественные организации «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultural. Они призвали провести акции у всех представительств испанского правительства в столицах каталонских провинций. «Комитеты в защиту республики» призывают провести всеобщую забастовку.

В понедельник Пучдемон, который был задержан в Германии в воскресенье на основании европейского ордера на арест, даст показания в суде земли Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время он находится в тюрьме города Ноймюнстер

В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.