Ещё
Сторонники независимости Каталонии митингуют против задержания Пучдемона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сторонники независимости Каталонии митингуют против задержания Пучдемона 

РИА Новости 1 час назад
МАДРИД, 25 мар — РИА Новости. Общественная организация «Каталонская национальная ассамблея», выступающая за независимость автономного сообщества от Испании, созывает митинги протеста против задержания в Германии бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона.
Шествие пройдет от представительства Европейской комиссии в Барселоне до консульства Германии, говорится в сообщении организации.
Небольшая акция прошла у здания представительства правительства Испании в городе Жирона, Пучдемон с 2011 по 2016 год был мэром этого города. Около пятидесяти митингующих жгли дымовые шашки и разрисовали здание желтым цветом — этот цвет стал символом требования освободить каталонских политиков, арестованных за преступления, связанные с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии. На здании они также написали слово «свобода».
Пучдемон был задержан утром в воскресенье в Германии на трассе А7 в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после того, как пересек границу со стороны Дании. В настоящее время он находится в комиссариате. В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения. Выдан европейский ордер на его арест.
РИА Новости: последние новости
Сотрудника Москальковой не пустили на свалку "Ядрово" Скончался полицейский, обменявший себя на заложника при теракте во Франции Религиозные праздники 26 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России665
В Кемерове ввели режим ЧС122
Украина дала ответ по российским дипломатам72
Британии предложили войти в состав РФ229
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова11
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение