Сторонники независимости Каталонии митингуют против задержания Пучдемона

МАДРИД , 25 мар — РИА Новости . Общественная организация «Каталонская национальная ассамблея», выступающая за независимость автономного сообщества от Испании , созывает митинги протеста против задержания в Германии бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона.

Шествие пройдет от представительства Европейской комиссии в Барселоне до консульства Германии , говорится в сообщении организации.

Небольшая акция прошла у здания представительства правительства Испании в городе Жирона, Пучдемон с 2011 по 2016 год был мэром этого города. Около пятидесяти митингующих жгли дымовые шашки и разрисовали здание желтым цветом — этот цвет стал символом требования освободить каталонских политиков, арестованных за преступления, связанные с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии. На здании они также написали слово «свобода».