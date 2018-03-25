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«Обаятельный хулиган»: Алексей Воробьев неожиданно разыграл поклонницу во время концерта
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«Обаятельный хулиган»: Алексей Воробьев неожиданно разыграл поклонницу во время концерта 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Известный российский музыкант, актер и продюсер Алексей Воробьев неожиданно разыграл поклонницу прямо во время концерта, чем снова рассмешил своих подписчиков. Артист поделился в личном микроблоге забавной видеозаписью, с помощью которой наглядно продемонстрировал, что именно может сделать знаменитость, если ей в руки попадет дорогостоящий телефон.
Завидный холостяк российского шоу-бизнеса Алексей Воробьев славится среди поклонников не только своим шикарным прессом, но и отменным чувством юмора, которое он регулярно демонстрирует своим подписчикам в социальных сетях. Так, на днях артист опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте забавную видеоимпровизацию, в которой наглядно продемонстрировал своим фанатам, как может поступить артист, которому в руки дают телефон для того, чтобы сделать совместное с ним селфи.
Алексей во время концерта вышел к поклонникам в фан-зону, где на радость многим девушкам соглашался не только на пожатие рук и автограф, но и на совместные снимки. И вдруг во время создания одного из таких памятных селфи артист неожиданно убежал за кулисы вместе с телефоном, который ему дала одна из поклонниц. Конечно, все поняли, что это очередной розыгрыш певца, обладающего незаурядным чувством юмора, однако «жертве» Воробьева, очевидно, было совсем не смешно. Девушка выглядела по-настоящему растерянной и бессильно смотрела вслед «украденному» телефону.
А вот поклонникам Алексея его розыгрыш пришелся по душе, ведь они оставили немало позитивных комментариев под ним в микроблоге шутника. «Насколько же все-таки, чувство юмора, делает человека» «Хватай воришку!» «Она наверное в этот момент растерялась от происходящего! Очень смешно получилось» «Смеюсь и пересматриваю! Телефон-то хоть вернул?» «Ахахахааха, вот это было красиво! Она была в шоке как и все команда твоя!» «Леха обаятельный хулиган! Но так и надо!» «А мне интересно, какие чувства испытываешь, когда кумир у тебя крадет» «Сумасшедший! И это очень круто!» «Забрал айфон, вернул фонарик. Теперь понятно откуда берутся айфоны, на всякие нелепые конкурсы» «Смешно до колик! Вот только Воробьев может такое выкинуть» К слову, Алексей часто проявляет свою креативность во время вступлений других артистов. К примеру, на днях он показал, как можно немного оживить явно скучающую публику и запустил снежком в одного из солистов на сцене.
Публикация от Алексей Воробьев— (@mr.alexsparrow) 23 Мар 2018 в 11:10 PDT
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