В Петербурге появятся магазины сети «Вкусвилл»

В мае в Петербурге появится первый магазин сети продуктовых магазинов «Вкусвилл». Супермаркет расположится на первом этаже жилого дома на Комендантском проспекте, 13/1, пишет «Коммерсант».

В компании отметили, что сеть появится в городе «по запросам горожан», а новые магазины могут появится не только в спальных районах, но и в центре Петербурга. «По формату нам подходят небольшие площади, и мы сможем прийти туда, где сейчас сложно с поиском свежих продуктов», — заявили во «Вкусвилле».

Михаил Бурмистров. Примечательно, что 70% ассортимента сети имеют короткий срок годности. «Успех „Азбуки вкуса“ и „АВ Daily“ подтверждает готовность жителей Санкт-Петербурга к формату, поэтому существенных сложностей у сети не возникнет, кроме, может быть, несколько более жесткой ценовой конкуренции», — рассказал изданию гендиректор «Infoline-Аналитики»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.