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В Петербурге появятся магазины сети «Вкусвилл»
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В Петербурге появятся магазины сети «Вкусвилл» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В мае в Петербурге появится первый магазин сети продуктовых магазинов «Вкусвилл». Супермаркет расположится на первом этаже жилого дома на Комендантском проспекте, 13/1, пишет «Коммерсант».
В компании отметили, что сеть появится в городе «по запросам горожан», а новые магазины могут появится не только в спальных районах, но и в центре Петербурга. «По формату нам подходят небольшие площади, и мы сможем прийти туда, где сейчас сложно с поиском свежих продуктов», — заявили во «Вкусвилле».
Примечательно, что 70% ассортимента сети имеют короткий срок годности. «Успех „Азбуки вкуса“ и „АВ Daily“ подтверждает готовность жителей Санкт-Петербурга к формату, поэтому существенных сложностей у сети не возникнет, кроме, может быть, несколько более жесткой ценовой конкуренции», — рассказал изданию гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
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