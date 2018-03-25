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Под Саратовом спасли окоченевшего рыбака
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Под Саратовом спасли окоченевшего рыбака 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Мужчина едва не замерз на льду в Марксовском районе.
Однако спасатели Саратовской областной службы спасения вовремя подоспели на ручку бедолаге.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, рыбак повредил себе ногу недалеко от села Орловское. Мужчина не мог самостоятельно идти, а потому оставался на реке почти в полукилометре от берега.
Рыбак смог позвонить спасателям, которые приехали оперативно на место происшествия и вызволили несчастного из ледяного плена. К счастью, медицинская помощь замерзшему не потребовалась.
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