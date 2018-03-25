История любви леопардов Николая и Акры

Впервые за 60 лет дальневосточный леопард из дикой природы встретился с самкой из зоопарка. «Вечерка» рассказывает историю любви леопардов Николая и Акры.

Дальневосточный леопард по кличке Николай попал в Центр воспроизводства редких видов животных при Московском зоопарке в июне 2016 года. Его обнаружили российские пограничники на территории национального парка «Земля леопарда» у границы с Китаем . По мнению специалистов, животное лишилось трех пальцев, попав в браконьерский капкан или петлю.

Ветеринары спасли леопарда, установив ему протез лапы, однако даже после прохождения реабилитации он уже не мог вернуться в дикую природу. Было принято решение отправить его в Центр воспроизводства Московского зоопарка.

Леопард хорошо перенес дорогу и без проблем адаптировался на новом месте.

— За год новой жизни он привык к людям, поэтому к сотрудникам центра уже с первого дня стал относиться с доверием и без агрессии, охотно выполнял их команды (например, перейти из внешнего вольера во внутренний) и все, что требовали от него на ветеринарных тренингах, — рассказывает Татьяна Демина, заведующая отделом хищных млекопитающих Московского зоопарка.

Неплохо кормят

Да и как не полюбить новый дом, в котором «все включено». В рацион дальневосточных леопардов в Московском зоопарке входит говядина, куры, молочные продукты и яйца, а также так называемый живой продукт: перепела, сельскохозяйственная птица и мелкие кормовые грызуны.

— Живой корм в меню этих редких кошачьих преобладает за неделю до спаривания. Таким образом, еда, которую получают животные, максимально приближена к корму, который они добывают в дикой природе, — поясняет Татьяна Демина.

Также в рацион леопардов включены минеральные и витаминные добавки, которые необходимы для нормального самочувствия животных.

Эстонская недотрога

Невесту Николаю выбирали придирчиво. Красавица Акра приехала в Центр воспроизводства из Таллинского зоопарка. В отличие от жениха она более боязлива и относится к людям с недоверием. Ранее она уже приносила потомство: у Акры был один котенок, она успешно его выкормила.

— В качестве «супруги» для Николая эту самку порекомендовал координатор Европейской программы по сохранению популяции дальневосточных леопардов в неволе. Поскольку самец леопарда Николай попал в центр из дикой природы, он обладает ценным генетическим ресурсом и способен стать родоначальником новой линии дальневосточных леопардов, содержащихся в неволе, — поясняет Демина.

Ждем пополнения

Знакомство между Акрой и Николаем заняло продолжительное время. На протяжении года они находились в непосредственной близости: их вольеры расположены рядом, поэтому животные могли наблюдать друг за другом и привыкать.

Время от времени зоологи меняли Акру и Николая местами: леопарды переходили из вольера в вольер, чтобы познакомиться с метками, следами когтения. Это помогло животным привыкнуть друг к другу и не проявлять агрессии при непосредственном контакте.

Поскольку процесс знакомства животных должен проходить максимально естественно, зоологи в него практически не вмешиваются, а только наблюдают со стороны и следят за реакциями Николая и Акры.

СБЕРЕЧЬ

Президент РФ Владимир Путин в 2012 году подписал постановление по созданию в Приморском крае национального парка «Земля леопарда». На организацию возложена задача чрезвычайной важности — защита и сохранение единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире.

СПРАВКА

В дикой природе обитает около 80 особей этой редкой крупной кошки, еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это потомки изъятых из леса хищников. Отлов дальневосточных леопардов был запрещен в 1956 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Мы очень рады, что леопард Николай принял рекомендованную специально для него «невесту», не проявил к ней агрессии или равнодушия. Теперь будем ждать рождения здорового потомства. По предварительным прогнозам, все прошло благополучно и уже сейчас можно надеяться на появление детенышей. Однако результат спаривания точно будет известен только через полтора месяца: в течение этого времени зоологи будут внимательно наблюдать за Акрой.