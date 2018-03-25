Появилось странное фото заката. Доказательство, что мы живём в матрице? 

Мистика. Неделю назад в небе Канады было замечено странное природное явление на закате, небо словно разделилось на две части, одна из которых была обычным небом, а вторая часть окрасилась красками заката. Некоторые пользователи, увидевшие странное явление, посчитали, что сверхъестественная сила разделила небо пополам, либо сбой дала матрица нашего мира. Стоит отметить, что подобное ранее не происходило, что привлекло толпы фотографов, желающих сделать снимки на память. Некоторые были настолько напуганы, что начали думать о предстоящем апокалипсисе. Нашлись и те, кто не верит в реальность снимка и считает, что странного явления не было и фото обработали в графическом редакторе, но свидетелями были тысячи человек, поэтому версия с мистификацией отпадает. Учёные пока не дали своих комментариев по поводу этого события. Есть теория о том, что человечество живёт в компьютерной матрице и наш мир не настоящий, поэтому он может иногда давать программный сбой, увидев подобные фотографии, человечество начинает задумываться о теории жизни в матрице.