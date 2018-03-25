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В Пермском районе мужчина ушёл на работу и пропал
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В Пермском районе мужчина ушёл на работу и пропал 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Василий Загустин живёт и работает в Пермском районе сторожем на очистных сооружениях. Там он последний раз появлялся 26 февраля. 27 февраля мужчина перестал выходить на связь. Его мобильный телефон отключен.
Как рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» дочь пропавшего, ранее её отец никогда не пропадал и не уходил без документов. К родственникам он уехать также не мог. Родные написали в полицию заявление о пропаже. Сотрудники МВД нашли его документы на рабочем месте.
Приметы пропавшего: рост около 180-185 сантиметров, седина в волосах, худощавого телосложения. Мог быть одет в голубые потёртые джинсы, вязанную чёрную шапку, куртку тёмно-синего цвета. Обут в берцы.
Особые приметы: на левом плече шрам от бензопилы, на предплечье шрам от выведения татуировки, татуировка на правом предплечье.
Родные просят всех, кто что-то знает о местонахождении Василия, обратиться в полицию по телефону 02 (020 с мобильного).
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