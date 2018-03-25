В центре Тюмени девять жилых домов и несколько кафе остались без воды 

В центральной части Тюмени на сетях водоснабжения произошла утечка. Сейчас на улице Кирова, Володарского, Челюскинцев и других прилегающих улицах отключено водоснабжение. На месте уже работают сотрудники «Тюмень Водоканал». — Девять жилых домов были отключены сегодня, 25 марта, в 11 часов. Планируем возобновить подачу воды через сутки, 26 марта. В связи с тем, что большинство плановых и аварийных работ на сегодня уже оперативно завершены, не исключено, что отправим по данному адресу дополнительную бригаду, чтобы ускорить процесс поиска скрытой утечки и как можно быстрее восстановить водоснабжение, — рассказал пресс-секретарь «Тюмень Водоканал» Иван Камельских. Также он сообщил, что с 14 часов для жильцов, которые попали под отключение, осуществляется подвоз воды. Из-за аварии сегодня закрылись некоторые заведения в центре Тюмени. Например, бар «Простобар Еда» и кофейня «Прокофьев» сообщили в соцсетях, что возобновят свою работу завтра после 11 часов.