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В здании самарское управление Росгвардии проведут ремонт
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В здании самарское управление Росгвардии проведут ремонт 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре капитально отремонтируют еще один памятник культуры регионального значения. Речь идет о так называемых «Шаховских казармах», которые расположен на Вилоновской, 2. Здесь базируется региональное управления Росгвардии.
О реконструкции объекта в сентябре прошлого года договорились руководитель Росгвардии Виктор Золотов и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Силовое ведомство ищет подрядчика для реконструкции здания.
— Компания, которая победит в аукционе, должна будет отремонтировать кровлю здания и привести в порядок фасад, — уточняется в конкурсной документации.
Все работы оценили в 18 млн рублей.
Шаховские казармы это здание первой паровой мельницы, которую построили в Самаре в 1883 году. В 1900 году комплекс зданий город выкупил у ее владельца — купца Шахова. Здест разместился 102 пеходный полк, в котором служил Василий Блюхер.
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