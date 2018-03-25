В здании самарское управление Росгвардии проведут ремонт

Самаре капитально отремонтируют еще один памятник культуры регионального значения. Речь идет о так называемых «Шаховских казармах», которые расположен на Вилоновской, 2. Здесь базируется региональное управления Росгвардии.

Силовое ведомство ищет подрядчика для реконструкции здания.

— Компания, которая победит в аукционе, должна будет отремонтировать кровлю здания и привести в порядок фасад, — уточняется в конкурсной документации.

Все работы оценили в 18 млн рублей.

Шаховские казармы это здание первой паровой мельницы, которую построили в Самаре в 1883 году. В 1900 году комплекс зданий город выкупил у ее владельца — купца Шахова. Здест разместился 102 пеходный полк, в котором служил Василий Блюхер.