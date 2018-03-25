Имя Льва Ровнина присвоили Геологоразведочному техникуму в Подмосковье 

Геологоразведочный техникум в Подмосковье получил имя геолога, министра геологии РСФСР Льва Ровнина, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО.
«Присвоить имя Л. И. Ровнина государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Московской области «Геологоразведочный техникум», — говорится в документе.
Лев Ровнин — советский геолог и государственный деятель, с 1970 года по 1987 год — министр геологии РСФСР, заслуженный геолог РСФСР. Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, получил два ордена Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени и другие награды. Ровнин умер в 2014 году в Москве в возрасте 85 лет. —