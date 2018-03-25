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Эксперт прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из США
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Эксперт прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из США 

RT на русском 52 минуты назад
Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из США. «Англо-саксонское ядро Запада пытается инициировать и спровоцировать новую холодную войну — „Холодную войну 2.0“, к которой можно подвязать другие страны», — заявил он.
По его словам, понятно, что Италии, Испании, Франции это не нужно, поэтому англосаксы пытаются всеми способами создать видимую угрозу.
Как отметил Блохин, высылка дипломатов — это уже тренд на сдерживание России и большую конфронтацию с ней.
«Сначала они бьют по России, а потом будут бить по Китаю. Ждать какого-то улучшения отношений в ближайшей перспективе я бы не стал», — добавил эксперт.
Ранее доктор юридических наук Александр Домрин, профессор Высшей школы экономики, в беседе с ФАН оценил отказ американского города Элизабет-Сити от установки памятника советским лётчикам.
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