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Пьяный Витас устроил стрельбу в Барвихе
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Пьяный Витас устроил стрельбу в Барвихе 

Peopletalk 56 минут назад
Фото: Peopletalk
Певец Витас (39) (в нетрезвом состоянии) устроил стрельбу на улице около своего дома в Барвихе. Полиция приехала после того, как о случившемся сообщили испуганные соседи.
https://www.youtube.com/watch?v=tITWIcNeTjw
«Соседи, услышав пальбу, очень испугались и вызвали полицию. Сильно пьяный обладатель пронзительного голоса дверь копам не открыл. Ломали. После звезду транспортировали в отдел, где Витас вновь проявил бунтарский характер и отказался от освидетельствования. Составив административный протокол полицейские отпустили певца продолжать вечеринку», — пишет телеграм-канал «112».
Выяснилось, что Витас стрелял из охолощенного пистолета по воронам. Ну, по крайней мере, он так говорит. Соседи Витаса недовольны его поведением: «У меня складывается впечатление, что на него нет управы. Подобный случай как минимум третий. Его нужно лечить от алкоголизма. Витас практически два часа не давал покоя женщинам и детям, проживающим в соседних домах. Это сегодня с утра он пишет всем эсэмэс с просьбами о прощении, но ему уже никто не верит. Лечиться ему надо».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pyanyj-vitas-ustroil-strelbu-v-barvihe/
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