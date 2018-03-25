Пьяный Витас устроил стрельбу в Барвихе

Певец Витас (39) (в нетрезвом состоянии) устроил стрельбу на улице около своего дома в Барвихе. Полиция приехала после того, как о случившемся сообщили испуганные соседи.

https://www.youtube.com/watch?v=tITWIcNeTjw

«Соседи, услышав пальбу, очень испугались и вызвали полицию. Сильно пьяный обладатель пронзительного голоса дверь копам не открыл. Ломали. После звезду транспортировали в отдел, где Витас вновь проявил бунтарский характер и отказался от освидетельствования. Составив административный протокол полицейские отпустили певца продолжать вечеринку», — пишет телеграм-канал «112».

Выяснилось, что Витас стрелял из охолощенного пистолета по воронам. Ну, по крайней мере, он так говорит. Соседи Витаса недовольны его поведением: «У меня складывается впечатление, что на него нет управы. Подобный случай как минимум третий. Его нужно лечить от алкоголизма. Витас практически два часа не давал покоя женщинам и детям, проживающим в соседних домах. Это сегодня с утра он пишет всем эсэмэс с просьбами о прощении, но ему уже никто не верит. Лечиться ему надо».

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