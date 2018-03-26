Правительство Испании назвало «хорошей новостью» задержание Пучдемона

"Мы, демократы, которые верят в правовое государство, спокойны, когда видим, что институты работают, и в этой стране, в Испании, мы все равны перед законом и никто не может бесконечно издеваться над правосудием", — заявила заместитель председателя испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария.

Она также назвала задержание бывшего председателя правительства Каталонии «хорошей новостью» и призвала уважать судебные решения.

По ее словам, Пучдемон, которому предъявлены обвинения Верховным судом, не может быть утвержден главой женералитета, к чему призвали ряд каталонских политиков.

Сантамария призвала спикера парламента Роже Торрена заниматься выполнением своих непосредственных обязанностей и искать «реального» кандидата на пост главы правительства автономного сообщества, который бы «действовал в рамках закона и не был в тюрьме». «Я прошу их думать о Каталонии, в первую очередь Торрена», — заявила вице-премьер.

Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон был задержан утром в воскресенье в Германии на трассе А7 в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после того, как пересек границу со стороны Дании . В понедельник он должен ответить на вопросы судьи. В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения. Выдан европейский ордер на его арест.