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Председатель столичного ТСЖ устроил на крыше дома личный курорт
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Председатель столичного ТСЖ устроил на крыше дома личный курорт 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Горы мусора, трещины по дому, разбитые после уборки сосулек машины, наледь, сугробы. Проблемы жителей дома в Подколокольном переулке начались, когда пришла управляющая компания «Арбат сервис». Зато за коммунальные блага приходят просто космические счета. Оплату начисляют совсем не по счетчикам.
Дочь и внуки Жанны Альбертовны давно из квартиры выписаны, но на них до сих пор начисляют тепло и воду. По квитанции выходит, что кран вообще месяц не закрывали. «У меня на итог сентября стоит 130 тысяч, я сама считала. На этот период мне надо было заплатить 25 тысяч, переплата у меня 100 тысяч», — рассказывает Жанна Прищепина, жительница дома.
Надоевшую управляющую компанию жители никак не могут сменить. По бумагам выходит, что они своих коммунальщиков постоянно переизбирают. «Протоколы подделаны, в суде мы пытались это доказать, но суд сказал — был кворум, и не важно, как проводилось собрание», — говорит жительница дома Тамара Смолякова.
Пока весь дом ходит по судам, председатель управляющей компании берет от жизни все. Он живет в этом же доме, его квартира — на самом верхнем этаже. Как утверждают жильцы, в свою собственность он захватил еще и чердак, сейчас там не то бассейн, не то зона отдыха.
Захват общедомовой территории сейчас, похоже, тренд у коммунальных боссов. Председатель ТСЖ на улице Маршала Тимошенко построил на крыше дачу. Домик, беседка, газон — здесь он принимает гостей, жарит шашлыки. Местные жители опасаются тяжелых последствий чужой красивой жизни.
Многочисленные обращения в жилинспекцию результатов не принесли. Инспекторы обнаружили на крыше только газон, но никаких построек.
Но главная проблема тут — разрушение дома. То колона у фасада отвалится, то кирпичная кладка сыпется. Своего председателя многие жильцы даже в глаза не видели. А вот его заместитель утверждал, что дача на крыше — просто галлюцинация жильцов, но в процессе перепалки стал путаться в показаниях.
По закону избавиться от управляющей компании легко — всего-то провести собрание и выбрать новую, на деле же — почти нереально. Коммунальщики не расстаются с кормушкой.
Илья Сотонин, сам глава управляющей компании, давно требует разрешить людям напрямую платить за коммунальные блага поставщикам, и фирмы-прилипалы потеряют интерес к бизнесу. А коммунальщики займутся тем, чем и должны заниматься — благоустройством дворов и уборкой подъездов. «УК сейчас имеют возможность собирать деньги за коммунальные ресурсы и получать баснословные прибыли. Как только этот источник незаконных денег у них исчезнет, понятно, что ситуация на рынке изменится, и многие бандитские фирмы уйдут с рынка, потому что им станет неинтересно», — подчеркивает он.
В пятницу Госдума, наконец, приняла такой закон. В Москве тысячи ветеранов битв с управляющими компаниями с нетерпением ждут 1 апреля — дня, когда закон вступит в силу.
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